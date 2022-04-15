فشلت «الخطة أ» لبوتين في أوكرانيا: ما هي «خطته ب» الحقيقية؟

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

مرت حوالي 40 يومًا من الانتهاكات والاغتصاب والإعدام والتعذيب والقصف العشوائي في المنطقة المحيطة بكييف لإعلام معظم أنحاء العالم بما كان يدور حوله الغزو الذي أمر به فلاديمير بوتين في 24 فبراير. بعد يومين من الاعتراف بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين، شن ديكتاتور موسكو هجوما وحشيا لم يميز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

كانت «خطته أ» هي غزو العاصمة الأوكرانية على الفور، لاغتيال فولوديمير زيلينسكي وجزء من حكومته، لتغيير الحكومة إلى حكومة استجابت له قتليًا والانتقال للسيطرة عليها من الكرملين، تمامًا كما يفعل مع بيلاروسيا المجاورة. ومع ذلك، فإن شرسة واستخبارات القوات الأوكرانية وتصميم شعبها، صد الهجوم على جزء كبير من الأمة وتسبب في انسحاب القوات الروسية في شمال ووسط الإقليم.

ثم اضطر بوتين إلى الخروج بـ «الخطة ب»... التي لم تكن في خططه.

هذا يتألف من تركيز قواتها في شرق البلاد، حيث تهاجم القوات الموالية لروسيا حكومات دونباس. وسيتمكن بوتين من تمديد حدوده الخاصة والحفاظ على الكنز مخبأ تحت الأرض في تلك المنطقة الغنية: مواردها الطبيعية. لكن هذا ليس كل ما يريده.

وفقًا لتحليل كتبه فريد زكريا، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، فإن «الخطة ب» الحقيقية لموسكو موجودة في الجنوب. إذا حققت هدفها، « ستكون روسيا قد حولت أوكرانيا إلى دولة مشلولة اقتصاديًا ، غير ساحلية ومهددة من ثلاثة جهات من قبل القوة العسكرية الروسية، ودائمًا ما تكون عرضة لتوغل آخر من قبل موسكو».

بالنسبة لزكريا، يكمن المفتاح في أوديسا وجنوب البلاد. ووفقا للمؤلف، هناك حربان في أوكرانيا: واحدة في الشمال والشرق، والأخرى في الجنوب، تواجه البحر. في هذا، تحقق موسكو نتائج أفضل وهي المكان الذي أظهرت فيه أكثر كفاءة. يقول كاتب العمود: «أصبحت ماريوبول الآن محاطة وغزوها من قبل القوات الروسية، ولا يمكن إعادة تزويد القوات الأوكرانية المحاصرة هناك». ويتابع: «تم حظر وصول أوكرانيا إلى بحر آزوف والقوات الروسية لديها ممر بري متجاور من شبه جزيرة القرم إلى المناطق الداخلية من دونباس. كما أنهم يحاولون الانتقال غربًا، من خيرسون إلى أوديسا».

« أوديسا هي الجائزة. باعتبارها الميناء الرئيسي الذي تتاجر منه أوكرانيا مع العالم، فهي المدينة الأكثر أهمية اقتصاديًا لأوكرانيا. إذا سقطت أوديسا، فإن أوكرانيا ستكون غير ساحلية تقريبًا، وسيصبح البحر الأسود بحيرة روسية، الأمر الذي من شأنه أن يغري موسكو بالتأكيد بتوسيع قوتها العسكرية إلى مولدوفا، التي لديها منطقتها الخاصة مقسمة مع العديد من المتحدثين بالروسية (ترانسنيستريا)، «يقول زكريا بمنطق مطلق. ويحذر من انه «ليس من الضروري ان يحدث ذلك ».

من أجل أن تنجح البحرية الروسية، تقترح أن ينفذ حلف شمال الأطلسي حظرًا على البحر الأسود، تمامًا كما حدث في أزمة البلقان في التسعينيات. «الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لحلف الناتو، يدعم الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن، لكنه يحث على استجابة أكثر عدوانية من الغرب على جميع الجبهات. أعط الطائرات المقاتلة الأوكرانية وأنظمة الدفاع الجوي، على تويتر، ومساعدتها في الهجمات الإلكترونية وإعطائه صواريخ مضادة للسفن «لإغراق السفن الروسية في [ال] البحر الأسود'».

وأخيرا، نصح بزيادة المساعدات بشكل كبير ومنع روسيا من الاستمرار في جمع مليارات الدولارات للغاز الذي تزوده لأوروبا. «لقد أنفقت الولايات المتحدة حوالي 16 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا منذ الغزو. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدفع العالم لروسيا 320 مليار دولار هذا العام مقابل طاقتها. لن تجبر العقوبات الاقتصادية بوتين على إنهاء الحرب طالما كانت هذه الثغرة موجودة. الضغط الوحيد الذي سيجبر روسيا على الجلوس على طاولة المفاوضات هو الهزيمة العسكرية، في الجنوب. فشلت الخطة أ لبوتين، لكننا لا نستطيع أن ندع خطته ب تنجح».

استمر في القراءة: