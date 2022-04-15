نواب PRI يحذرون من العواقب ضد كارلوس ميغيل أيسا لدعم الإصلاح الكهربائي

بعد أن أعلن نائب الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، كارلوس ميغيل أيسا، أنه سيصوت في لصالح إصلاح الكهرباء الذي روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، حذر المشرعون ثلاثي الألوان من أن قرار زميله في مقاعد البدلاء سيكون له عواقب.

من خلال المشاركة في خيانة تويتر للفضاء من قبل سفارة, نظمها مواطنون مرتبطون بالألوان الثلاثة, قالت المشرعة لورا هارو إنهم واضحون بشأن هدفهم المتمثل في التصويت معًا ضد حركة مورينا الوطنية للتجديد في مجلس النواب, كما «من الواضح أنها تريد فقط توليد الضغط والتآكل الذي قرروا التصويت ضده».

وفيما يتعلق بالتصويت لصالح أيسا، حدد السياسي أن المجلس السياسي الوطني للحزب أمر بالتصويت ضد المبادرة وأنه «من الواضح أن من ينتهك هذا القرار يتعرض للطرد».

El diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor de la Reforma Eléctrica se caerá su carrera política (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

من جانبه، قال النائب كزافييه غونزاليس إنه إذا صوت أيسا لصالح إصلاح الكهرباء، فإن مسيرته السياسية ستنخفض.

واكد «لا يوجد مكان هنا لشخص يخون بهذه الطريقة عندما، من المفترض ان نذهب معا».

وفي الوقت نفسه، أكدت النائبة صوفيا كارفاخال إيسونزا أن المشرعين الـ 70 الذين يشكلون مقاعد البدلاء PRI لديهم التزام تجاه المكسيك، لذلك سيصوتون ضد الإصلاح.

وأشار المشرع إلى أن الكتلة لا تزال متحدة «بسبب العمل الجيد الذي قام به نائب والرئيس الوطني للحزب الجمهوري، أليخاندرو مورينو والمنسق البرلماني، روبين موريرا في الغرفة».

على إعلان كارلوس ميغيل أيسا، قال إنه يمكن التنبؤ به لأنه كان شخصًا «غير ناضج للغاية».

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