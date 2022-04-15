فرعون حب شادي والوقت الذي بكى فيه وهو يتذكر الفقر المدقع الذي عانى منه قبل الشهرة

من بيرو إلى العالم. فرعون لوف شادي أثبت نفسه كواحد من مغني الراب في الوقت الحالي. أحدث له «tiradera» ضد المغني البورتوريكي Residente، بعنوان «Rip [R] esentido (جلسة حرة #13)»، لديه أكثر من 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب ، لتصبح بذلك في أحد الفنانين الحضريين في الوقت الحالي. ومع ذلك، كانت بداياتها متواضعة.

ولد خيسوس فالي تشوك، الاسم الحقيقي لفرعون لوف شادي، في 25 يوليو 2000 في أريكيبا؛ وهو ابن عائلة زراعية. من المعروف أنه بعد الانتهاء من المدرسة، كرس نفسه للغناء في الحافلات العامة مقابل المال. كما عمل كبائع متجول لإعالة أسرته، حيث أن لديه 6 أشقاء لا يعرف عنهم سوى القليل أو لا شيء تقريبا. لقد فعل كل شيء بحلم أن يصبح مشهورًا يومًا ما.

هكذا رأى أريكويبا البالغ من العمر 21 عامًا إمكانية إظهار نفسه للعالم على الإنترنت وبدأ في تحميل مقاطع الفيديو على Youtube. في عام 2019، أصدر أول أغنية له «بدون واقي ذكري» والباقي هو التاريخ. انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقد قدم فنانون مثل Ozuna و Nicki Nicole و J Balvin دعمهم. في الآونة الأخيرة، أعلن Residente نفسه من محبي له.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

ومع ذلك، فرعون الحب شادي لم ينسى جذوره المتواضعة. في مقابلة أجراها Maiky Backstage في عام 2019، انهار الفنان البيروفي عندما سئل عن أصوله. «فارا، ما الوضع الاجتماعي الذي أتيت منه؟» ، سألوه، فأجاب عليه بصدمة: «من أدنى حي، من الشارع. لقد عانيت بما فيه الكفاية. أوه، لقد عانيت بما يكفي للوصول إلى هناك (هنا). لتذكر كل ما كلفني، أريد أن أذرف دموع السعادة».

«هتاف، وقال انه طرقت لي أسفل (السؤال). الذاكرة التي لمستني... هائلة. ما مدى صعوبة ذلك كلفني. منذ المرة الأولى التي بدأت فيها، لم يكن هناك أحد لمساعدتي. لقد كنت جائعة. أتذكر ذلك بسعادة وأيضا مع (الحزن). لقد لمس هذا السؤال قلبي. أنا شخص عاطفي، أنا لست دائما قاسيا»، قالت بالدموع.

فرعون الحب شادي، في البكاء، يتذكر كل ما عانى منه قبل أن يصل إلى النجاح | فيديو: Instagram/ @maikybackstage)

ماذا قال فرعون الحب شادي بعد رد المقيم؟

منذ ترك Residente J Balvin «سيئة قبالة» مع له «مطلق النار» في BZRP Music Sessions 49، جاء مغني الراب من أصل أريكويبا للدفاع عن مؤدي «ماذا أكثر من ذلك» عندما اعتبر أن فعلت بورتوريكو كل هذه المواجهة الإعلامية للتفوق في الصناعة.

لكن لم يتخيل أحد أن Residente سيرد على مواطننا بعد سماع «tiradera» الذي كرسه له. «أنت الأفضل. أنا معجبة بك. وقال البورتوريكي للبيرو على شبكته الاجتماعية «انه يستمر في الحصول على صعوبة والكتابة»، مما يولد جميع أنواع ردود الفعل على المنصة.

فرعون لوف شادي لم يتردد في الرد على الشارع الثالث عشر السابق. وعلى الرغم من أنه شكره على هذه البادرة، فقد أشار إلى أنه لم يستغل إمكاناته الكاملة. «شكرًا لك على قبولك، من الجيد إضافة معجب آخر. لقد ضربت دائما من الصعب وهذا هو 13٪ فقط من إمكاناتي»، أجاب.

وتجدر الإشارة إلى أن فرعون الحب شادي لديه أغاني أخرى انتشرت، مثل «أنا وسيم»، «أنا آخر ساعتين»، «Panocha Remix»، «أوه، أنا vengo»، «الواقي الذكري الخطيئة»، «أنا سعيد»، من بين أمور أخرى. وقد ذهب إلى العمل مع مغني الراب البورتوريكيين جون زي وإيل أ إل دومينيو ومع كيفو. كما ظهر في الحفل الافتراضي «Trap Live Peru 2020″، الذي أنتجته Black Records.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

استمر في القراءة: