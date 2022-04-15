ردت باتريشيا أرمينداريز على روبرتو مادرازو بعد انتقادات للإصلاح الكهربائي لشركة AMLO

يقترب النقاش والتصويت على إصلاح الكهرباء الذي روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، وهو الوضع الذي كثف المناقشات بين أولئك الذين يؤيدون ولا يوافقون على هذا التعديل التشريعي بشأن الطاقة.

لهذا السبب، استخدم المرشح الرئاسي السابق للحزب الثوري المؤسسي (PRI)، روبرتو مادرازو، تويتر حساب لانتقاد الفوائد المفترضة التي سيجلبها هذا الاقتراح معه، والتي سيكون هدفها الرئيسي هو تعزيز اللجنة الفيدرالية للكهرباء (CFE).

وفقًا للسياسي السابق، فإن ما ينوي التحول الرابع (Q4) تحقيقه هو توسيع قدرة CFE بنسبة 20٪، وهو وضع لا يمكن أن يكون مستدامًا، لأن ذلك يعني زيادة في التعريفات النهائية للمستهلكين.

لهذا السبب، أكد أن هذا الوضع ليس «سيادة الطاقة»، كما جادل لوبيز أوبرادور، لذلك حث الناس على عدم خداعهم من قبل أعضاء ومؤيدي حركة التجديد الوطني (مورينا).

«إن فرض مشاركة #CFE 20% فوق قدرة التوليد الحالية من شأنه أن يرفع أسعار الكهرباء؛ فقط من خلال الإعانات يمكننا خفض السعر الذي ندفعه. هذه ليست سيادة الطاقة، إنها عبودية الطاقة. لا تدع #Morena يخدعك»، كتب مادرازو على وسائل التواصل الاجتماعي.

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

في مواجهة هذه التصريحات، خرجت نائبة حزب الكرز، باتريشيا أرمنداريز، دفاعًا عن الإصلاح الكهربائي وشرحت بعض القضايا للعضو السابق في PRI.

وأوضحت سيدة الأعمال أيضًا أن CFE لديها كل إمكانية للامتثال لمثل هذا الطلب، لذلك أشارت إلى المناسبة التي نفد فيها شمال البلاد، خلال شتاء عام 2020، إمدادات الغاز الطبيعي من قبل الأفراد، وهو وضع تسيطر عليه اللجنة الفيدرالية.

«لدى @CFEmx القدرة على تلبية 100 في المئة من الطلب كما أظهرنا في اليوم أن المأساة نفدت من الغاز الطبيعي في فصل الشتاء خرجت جميع الشركات الخاصة وتمكنا من توفير سوق @RobertoMadrazo_ بأكمله. تحية «، كرر المشارك السابق في برنامج Shark Tank.

لم يتمكن مستخدمو هذه الشبكة الاجتماعية من التعليق على رسالة أرمنداريز، لأنه منذ نشرها قام بتعطيل خيار الإجابة لعامة الناس، يمكن لبعض الأشخاص فقط القيام بذلك، على الرغم من أنه في أكثر من 12 ساعة منذ نشرها، لم يتخذ أحد مثل هذا الإجراء.

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

لم تكن هذه هي التغريدة الوحيدة المتعلقة بإصلاح الكهرباء التي قام بها في 14 أبريل، لأنه في وقت مبكر طور خيطًا صغيرًا طلب معه التطابق بين النواب عند الإدلاء بأصواتهم، لأنهم، كما قال، سيكونون ضد الوطن إذا لم يؤيدوا هذا الاقتراح.

«كلما قمت بمراجعة #ReformaElectricaVa، كلما كنت متأكدًا من الحاجة إلى التطابق الذي سيتعين على جميع نواب @s l @s compañer @s التصويت لصالح ممثليهم الذين يصوتون لصالح الإصلاح. @s لا توجد طريقة للقول بأنهم يصوتون للبلاد ويصوتون ضدها»، بدأ المشرع مورينيستا.

وذكر أيضا أن «شبكة الإرسالات والعقود» من شأنها أن تتسبب في خسارة CFE لملايين البيزو التي يمكن استخدامها لخفض التعريفات الجمركية، أو للاستثمار في الطاقة النظيفة.

وفي وقت لاحق، حث جميع زملائه في مجلس النواب على دراسة النظام الحالي والإصلاح الكهربائي المقترح لإدراك أنه سيفيد حقا جميع المكسيكيين.

«الإصلاح هو لصالح جميع المكسيكيين. هنا سأشرح لكم لماذا القضية معقدة ولكنها ضرورية لفهمها بسبب مسؤوليتنا عن التصويت للمكسيك وليس لصالح عدد قليل من الشركات التي بعضها ليس حتى مكسيكيًا»، قالت باتريشيا أرمنداريز.

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