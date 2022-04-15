مكتب أمين المظالم يحذر من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ماغدالينا

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

في يوم الجمعة، 15 أبريل، نبه مكتب أمين المظالم إلى انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمواطنين في مقاطعة ماغدالينا.

وقد حذر ذلك أمين المظالم، كارلوس كامارغو، خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الإنتاجي في غرفة تجارة سانتا مارتا، دعا فيه إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي والنمو في المنطقة.

«في غياب استمرار السياسات الرامية إلى تحفيز برنامج دعم العمالة الرسمية (PAEF) وفي مواجهة توقع الزيادة في أسعار الائتمان على الأجلين القصير والمتوسط، قد تكون معدلات النمو الأعلى محدودة. من الضروري الاستمرار في الحفاظ على مسار التحسن في المؤشرات الاجتماعية في عامي 2022 و 2023، من أجل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء والقدرة على ضمان، خاصة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأولئك الذين يعتمدون على هذه السلاسل الإنتاجية، «قال المسؤول.

وفقًا لبيانات الإدارة الوطنية للإحصاء (DANE)، ساعد الانتعاش الاقتصادي في سانتا مارتا على تحسين حالة قابلية التوظيف. ومع ذلك، فقد ثبت الضعف في نسيج الأعمال وعدد كبير من المؤسسات الصغيرة غير الرسمية التي تضم 95٪ من القطاع.

وفي هذا الصدد، أشار الكيان إلى أن مكتب أمين المظالم المفوض للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيقدم الدعم لمساعدة القطاعات الإنتاجية في المنطقة على تحديد وتعزيز القطاع الاقتصادي لنفوذه.

«وأعرب أمين المظالم أيضا عن قلقه إزاء حماية الحق الأساسي في المياه، الذي ينبغي ضمانه مع مراعاة المشكلة الرئيسية التي تواجه قناة سانتا مارتا، حيث يتجاوز الطلب المرتفع القدرة على التنقية وحيث يتضح التدهور في أحواض المياه. قال الكيان إنهار غايرا وبيدرا ومانزاناريس».

وأخيراً، أعرب المدافع عن قلقه إزاء حماية الحق الأساسي في المياه، من أجل معالجة إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها هذه المدينة في منطقة البحر الكاريبي الكولومبية، بينما تُعقد أفرقة عاملة مع السلطات البيئية والوطنية للمضي قدماً في البحث عن حل. هيكلية.

دعا أمين المظالم، كارلوس كامارغو، في مارس الماضي إلى مضاعفة الجهود في مواجهة اشتداد موسم الأمطار الذي مرت به كولومبيا، بسبب ظاهرة النينيا التي تم الإبلاغ عنها في الشهر الماضي.

حتى الآن في عام 2022، كان هناك 386 حالة طوارئ شتوية في 280 بلدية في 21 مقاطعة. من بين هؤلاء، كانت 210 حركات جماعية و 76 فيضانات و 31 زيادة مفاجئة. وقد تضرر ما يقرب من 000 30 شخص؛ وأبلغ عن وفاة 48 شخصا، وأصيب 61 بجروح، و 3 في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته هيئة الأمم المتحدة للتقارير. الإدارات الأكثر تضررا: كونديناماركا، أنتيوكيا، كاوكا، هويلا، توليما، تشوكو، ريسارالدا، فالي وسانتاندير.

قال المسؤول الذي زار بلدية سان كارلوس، أنتيوكيا: «إن حالة الطوارئ في سان كارلوس، مثل تلك التي حدثت في الأسابيع الأخيرة في مناطق أخرى من البلاد، هي مثال على حالات الطوارئ التي يمكن أن تنشأ، وفقًا للتحذيرات الصادرة عن النظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، في وهي إمكانية زيادة هطول الأمطار التي قد تصل إلى مستويات تاريخية». بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه في هذه البلدية تأثرت 250 عائلة بنهر سان كارلوس المتنامي.

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