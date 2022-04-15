ناتاشا دي كرومبرغ: والدا السائح المفقود يعرضون مكافأة قدرها 15 ألف دولار أمريكي

تقدم ناتاشا دي كرومبرغ مكافأة لمعرفة مكان ابنتها. فيديو: أخبار أمباتو

لقد مرت ثلاثة أشهر تقريبًا منذ اختفاء السائحة البلجيكية ناتاشا دي كرومبرغ في يناير 24, بعد مغادرة الفندق حيث كانت تقيم في منطقة كاباناكوندي, بقصد التجول في وادي كولكا في أريكويبا. ولهذا السبب، يقدم والداه مكافأة قدرها 15000 دولار لأي شخص يجد مكان ابنتهما.

لقد وصلوا إلى بيرو في فبراير الماضي، لكنهم اضطروا إلى العودة إلى بلادهم. ومع ذلك، عادوا إلى أريكويبا ويقولون إنهم لن يغادروا كاباناكوندي حتى يجدوا ناتاشا.

يحافظ إريك وسابين دي كرومبرغ على الإيمان والأمل في العثور على ابنتهما.

في مقابلة مع أمباتو نوتيسياس، قالت والدة الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا أن فكرة المكافأة كانت بمبادرة منها من أجل العثور على معلومات عن ابنتها. لهذا كانوا يلصقون الملصقات على الأعمدة والأماكن العامة.

سلطت سابين الضوء على لطف وكرم الضيافة لشعب كاباناكوندي وشكرتهم على تضامنهم. وفي هذا الصدد، طلب إلى السكان عدم خفض أسلحتهم ومواصلة البحث. أي معلومات، يطلبون إعطاء إشعار بالرقم الذي يظهر على الملصقات. «سنكون ممتنين لأي معلومات يمكن أن تساعدنا في العثور على ناتاشا. يجب ان نعرف ما اذا كانت في الوادي او ما حدث».

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن مكان وجوده وما حدث هو لغز تام. «نحن مصممون على القيام بكل شيء للعثور عليه. لن نغادر حتى نجدها ساعدنا في العثور عليه، من فضلك».

ماذا كان مثل ناتاشا؟

وفقا لوالديها، ناتاشا دي كرومبرغ هي باحثة شابة، كان لديها العديد من الأصدقاء، كانت سعيدة للغاية، وكانت تحب الحياة. «إنها ابنة سعيدة للغاية. وهذه هى المرة الاولى التى اقوم فيها برحلة كبيرة» فى اشارة الى زيارته لبيرو.

واعترف بأنه على الرغم من وجود تعبئة كبيرة من قبل السلطات ورجال الإنقاذ للعثور على الشابة البلجيكية، فقد قرروا كمبادرة خاصة تقديم مكافأة قدرها 15000 دولار. «يمكن للناس الاتصال بهذا الرقم بثقة. إن المكافأة هي لنا ومجموعات المساعدات»، قال سابين.

وأشار إلى أنه من الجيد أن نعرف أنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة، وأن نشكر لأن المساعدة قادمة. وطلب من الناس مشاركة الملصق على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على بعض المعلومات حول مكان وجود الفتاة.

وفي الوقت نفسه، يستمر تنفيذ البحث عن ناتاشا دي كرومبرغ في وادي كولكا والمراهق كيفن راموس، الذي سقط في مياه نهر كولكا، من قبل 30 ضابط شرطة.

وبعد شهرين تقريبا من الابلاغ عن فقدان الشابين، تواصل الشرطة تفتيش المناطق التى لم يتم القيام بها من قبل، وفقا لما ذكره الكولونيل لويس باتشيكو رئيس منطقة شرطة اريكيبا قبل بضعة اسابيع.

وأشار المسؤول إلى أن مجموعات الإنقاذ خرجت أمس واليوم لاستكشاف مناطق وادي كولكا التي لم يتم تفتيشها من قبل، والعمل الذي سيستمر في الأيام التالية.

وذكر أن فريق تحقيق جنائي سيتفقد المنطقة، لأنه «لا شيء مستبعد».

اختفت السائحة ناتاشا دي كرومبرغ في 24 يناير، بعد مغادرتها الفندق حيث كانت تقيم في منطقة كاباناكوندي، بنية القيام بجولة في وادي كولكا.

بينما سقط المراهق كيفن راموس في مياه نهر كولكا في 25 يناير في ظل ظروف تخضع للتحقيق.

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