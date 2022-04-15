أكثر من 22،000 شخص تسلقوا درب مونسيرات هذا الخميس المقدس

أفاد معهد المقاطعة للترفيه والرياضة (IDRD) أن أكثر من 22,000 شخص تسلقوا مسار Monserrate هذا الخميس المقدس. مسار المشاة، الذي يحتوي على 1،605 خطوات، مفتوح خلال الأسبوع الرئيسي من الساعة 5:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا.

وأوضح مكتب العمدة المحلي في سانتا في أنه خلال الجولة، رافق موظفو كيانات المنطقة أبناء الرعية والسياح. في الوقت نفسه، قالوا إن 25 شخصًا عولجوا من الإصابات والمواقف البسيطة، في حين أن إدارة إطفاء بوغوتا «أعطت 970 مقود للقصر من أجل التحكم في دخولهم»، كما كتب الكيان على حسابه على تويتر.

يجب أن نتذكر أنه تم تمكين المسار بعد عامين من الإغلاق الكلي والقدرة الجزئية بسبب جائحة covid-19. وعلقت المنطقة أيضًا بأنه لا يُسمح بتسلق الطريق إذا كن من النساء الحوامل والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والأطفال الذين يقل طولهم عن متر واحد وأشخاص تحت تأثير العوامل ذات التأثير النفساني. كما أكدوا أن الحيوانات الأليفة ممنوعة من الدخول.

«سيكون المدخل عبر القطار الجبلي المائل والتلفريك مفتوحًا حتى الساعة 6:30 مساءً. نوصي بأن الأشخاص الذين ينحدرون من التل لا يبقون في الجزء السفلي حتى لا يتسببوا في الحشود»، وأضاف مكتب العمدة المحلي.

من المخطط أنه في الأيام الأكثر ازدحامًا، سيكون لدى الزوار الخيار الأخير للذهاب إلى المسار في الساعة 4:00 مساءً، ومن ذلك الوقت سيكون هناك اكتساح حتى لا يبقوا في المكان لاحقًا. وأضاف مكتب العمدة المحلي: «سيكون المدخل عبر القطار الجبلي المائل والتلفريك مفتوحًا حتى الساعة 6:30 مساءً»، وأوصى بعدم البقاء في الجزء السفلي عند النزول من التل حتى لا يسبب الحشود.

تتوقع إدارة كلوديا لوبيز أن يصعد هذا الأسبوع المقدس أكثر من 60،000 شخص إلى التل. في الواقع، في يوم الأحد الماضي، زار ما يقرب من 20،000 شخص المعابد الدينية التقليدية في Monserrate و Guadalupe و 20 يوليو، وفقا لتقرير مشترك من قبل الأمانة الحكومية.

كما أشار فيليب خيمينيز أنجيل، وزير الحكومة، إلى أنه تم إنشاء مركز قيادة موحد، سيتم من خلاله رصد جميع الأنشطة المضطلع بها خلال الأسبوع الرئيسي.

يتم تمكين مسارات التلال الشرقية في عيد الفصح

أفاد مكتب عمدة بوغوتا أن مسارات كويبرادا لا فيجا وسان فرانسيسكو فيكاتشا ولا أغوادورا وغوادالوبي - أغوانوسو ستكون مفتوحة للمواطنين للسفر خلال الأسبوع المقدس. تقع المسارات الأربعة في التلال الشرقية في بوغوتا.

تضمن الطرق التي سيتم إجراؤها من خلال هذه النظم البيئية خطة الاستجمام السلبي والاستخدام العام لمحمية التلال. للحضور، يجب على المواطنين إجراء تسجيل مسبق في التطبيق https://gme.acueducto.com.co/visitas/. عند الوصول إلى نقطة الالتقاء، سيتحققون من الحصة وبطاقة التطعيم.

حذرت إدارة المنطقة من أن طريق جوادلوب - أغوانوسو سيتم إغلاقه يوم الجمعة 15 أبريل بسبب الحج الذي سيقام على طول الطريق الرئيسي إلى غوادالوبي. يتم تقييد الحج الذي يحدث من كنيسة نويسترا سينورا دي لا بينيا، في حي لوس لاتشس، إرميتا دي لا بينيا أو ألتو دي لا كروز إلى سيرو أغوانوسو ومحمية عذراء غوادالوبي. الوصول الوحيد هو بالضبط من خلال كنيسة غوادالوبي.

بعض التوصيات لزيارة المسارات هي:

• لا تحضر المسار إذا كنت تعاني من أعراض الأنفلونزا أو الحمى أو صعوبة في التنفس.

• ارتدي قناعًا في جميع الأوقات. هذا إلزامي.

• الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة مترين في خطوط المدخل وعلى الطريق داخل الممر.

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