دقيقة بدقيقة: كالي تقول الوداع الأخير لعقيد بوينافينتورا، فريدي رينكون

يستمر الحداد على وفاة فريدي رينكون في صدمة البلاد، وسط الإشادة والدموع وكلمات التشجيع، تقول البلاد وداعًا لأحد أصنامها. حسنًا، في 19 يونيو 1990، أسكت «إل كولوسو» ميلان بهدف في الدقيقة 92 ضد ألمانيا الفيدرالية، وهي النتيجة التي من شأنها أن تعطي التأهل ثلاثي الألوان إلى الدور التالي. اليوم، يقول بوينافينتورا وداعه الأخير لابنه، الذي سيتم نقله لاحقًا إلى كالي للبقاء في الغرفة النارية في ملعب باسكوال غيريرو، حيث سيشيد به معجبيه.
كانت الجثة تستريح في بوينافينتورا منذ أمس، لأنه بعد تحنيطها في سانتياغو دي كالي، تم نقلها إلى الميناء حتى يتمكن سكانها من مرافقته. وصل إلى هذه المدينة حوالي الساعة 5:40 مساءً واقتيد إلى مدرج روبرتو لوزانو باتالا، في وسط قافلة تحرسها السلطات ورجال الإطفاء، غادر شعب بوينس آيرس مع الأوشحة البيضاء وعلم أوريفيردي لمتابعة هذا الموكب.
هذه هي الطريقة التي يتم بها تكريم «العملاق»
8:30 صباحًا: يتم نقل جثة فريدي رينكون من مدرج روبرتو لوزانو باتالا في بوينافينتورا، إلى منزل والدته الواقع في حي إل خورخي، حيث سيراقبه أقاربه.
8:33 صباحًا: يدخل التابوت المنزل وسط تصفيق ومرافقة عائلته، ويستعد الصحابة لأداء صلوات مختلفة تكريما له.
8:44 صباحًا: يغادر نعش فريدي رينكون منزل عائلته، متوجهاً إلى مطار جيراردو توفار لوبيز ليتم نقله إلى سانتياغو دي كالي.
سيتم وضع الجثة في غرفة باردة في انتظار تركيبها في غرفة حرق في ملعب Pascual Guerrero.
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