دقيقة بدقيقة: كالي تقول الوداع الأخير لعقيد بوينافينتورا، فريدي رينكون

The coffin of former Colombian soccer player Freddy Rincon, who died after a car accident, is guarded by the police during his wake at the Roberto Lozano Battle Coliseum in Buenaventura, Colombia April 14, 2022. REUTERS/Ever Mercado NO RESALES. NO ARCHIVES

يستمر الحداد على وفاة فريدي رينكون في صدمة البلاد، وسط الإشادة والدموع وكلمات التشجيع، تقول البلاد وداعًا لأحد أصنامها. حسنًا، في 19 يونيو 1990، أسكت «إل كولوسو» ميلان بهدف في الدقيقة 92 ضد ألمانيا الفيدرالية، وهي النتيجة التي من شأنها أن تعطي التأهل ثلاثي الألوان إلى الدور التالي. اليوم، يقول بوينافينتورا وداعه الأخير لابنه، الذي سيتم نقله لاحقًا إلى كالي للبقاء في الغرفة النارية في ملعب باسكوال غيريرو، حيث سيشيد به معجبيه.

كانت الجثة تستريح في بوينافينتورا منذ أمس، لأنه بعد تحنيطها في سانتياغو دي كالي، تم نقلها إلى الميناء حتى يتمكن سكانها من مرافقته. وصل إلى هذه المدينة حوالي الساعة 5:40 مساءً واقتيد إلى مدرج روبرتو لوزانو باتالا، في وسط قافلة تحرسها السلطات ورجال الإطفاء، غادر شعب بوينس آيرس مع الأوشحة البيضاء وعلم أوريفيردي لمتابعة هذا الموكب.

هذه هي الطريقة التي يتم بها تكريم «العملاق»

8:30 صباحًا: يتم نقل جثة فريدي رينكون من مدرج روبرتو لوزانو باتالا في بوينافينتورا، إلى منزل والدته الواقع في حي إل خورخي، حيث سيراقبه أقاربه.

8:33 صباحًا: يدخل التابوت المنزل وسط تصفيق ومرافقة عائلته، ويستعد الصحابة لأداء صلوات مختلفة تكريما له.

8:44 صباحًا: يغادر نعش فريدي رينكون منزل عائلته، متوجهاً إلى مطار جيراردو توفار لوبيز ليتم نقله إلى سانتياغو دي كالي.

El cuerpo de Freddy Rincón es trasladado en Buenaventura Facebook: Noticiero 90 Minutos

سيتم وضع الجثة في غرفة باردة في انتظار تركيبها في غرفة حرق في ملعب Pascual Guerrero.

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