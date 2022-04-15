يتم حفظ الصغرى من الموت في المنافسة البحرية في كارتاخينا: خفر السواحل اشتعلت لها إلى مساعدة

قبل بضع دقائق، أكدت البحرية الكولومبية إنقاذ قاصر تعرض لحادث في خليج كارتاخينا، بالقرب من النادي البحري، أثناء ممارسة رياضة مائية. كما ذكروا في البداية، فقدت الشابة السيطرة على اللوحة، التي كان يقودها جناح، أو طريقة تعرف باسم Wing Foil، مما تسبب في سقوطها في البحر وتصبح فاقدة للوعي.

تحدث قائد الفرقاطة فريدمان إديكسون خيمينيز سيفوينتيس، قائد محطة خفر السواحل في كارتاخينا، مع Infobae وكشف تفاصيل ما حدث.

قامت محطة خفر السواحل في قرطاجنة بتنشيط جميع أجهزة ومعدات الطوارئ، مما يسمح بالموقع الفوري للقارب والشابة. ثم تم نقلها إلى الرصيف المعروف باسم «لاس غافيوتاس»، حيث تم تقييمها في البداية ونقلها في وقت لاحق إلى مركز طبي في عاصمة بوليفار، حيث تم إجراء فحص كامل لها. يظهر الفيديو عندما يقوم خفر السواحل بمناورات طارئة أثناء وصولهم إلى الشاطئ.

تساعد البحرية الكولومبية القاصرين في حالات الطوارئ في البحر. تم إجلاء وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الكولومبية في الساعات الأخيرة، وهو قاصر كان سيغرق في خليج كارتاخينا.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للقاصر، قال الكابتن خيمينيز:

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تنبيهات صادرة عن السلطات، والتي توصي السياح والاستحمام والرياضيين بتوخي الحذر خلال أيام عطلة عيد الفصح هذه. وفقا للمديرية العامة البحرية الكولومبية، DIMAR، كانت هناك «زيادة تدريجية في سرعة الرياح التجارية وارتفاع الموجة في البحر الكاريبي»، وهذا من شأنه أن يؤثر على كارتاخينا، بويرتو بوليفار، ريوهاتشا، سانتا مارتا وبارانكويلا.

في مواجهة هذه التنبيهات، أوصى القبطان بما يلي:

بيد انه اضاف انهم يراقبون «الرياح الخلفية» التى اظهرت زيادة طفيفة فى ساعات بعد الظهر خلال الايام القليلة الماضية. «هذا هو السبب في أنه من المهم اتخاذ جميع التدابير الوقائية لعودة السباحين أو الرياضيين من منطقة الجزيرة إلى قرطاجنة. حسنًا، لأنه في ذلك الوقت من فترة ما بعد الظهر، تكون الأمواج أقوى قليلاً مما كانت عليه أثناء الصباح، عندما تذهب إلى تلك المنطقة. لذلك، لدينا بعض المخططات الأمنية التي لا توجد أجهزة في أماكن مختلفة للقيام بالسيطرة على عودة تلك القوارب والتحقق من أنها تفعل ذلك بالفعل، لأنهم جميعا يصلون دون أي أخبار»، قال.

تذكر البحرية الناس أنه يمكنهم الوصول إلى خط الاستجابة للطوارئ 146 والخط 123 للشرطة الوطنية، المرتبط بمديرية خفر السواحل في كارتاخينا.

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