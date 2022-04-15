وصلت وزيرة شؤون المرأة إلى تشيكلايو لدعم عائلة داماريس الصغيرة

ذكرت ديانا ميلوسلافيتش، وزيرة شؤون المرأة، أنها موجودة بالفعل في مدينة تشيكلايو لتقديم الدعم العاطفي و دعم أسرة الطفل دون سن الثالثة الذي اغتصبه خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا البالغ من العمر 48 عاما, الذي سيقضي 9 أشهر في الحبس الاحتياطي في سجن تشيكلايو كخطوة أولى.

وبعد وصولها إلى «مدينة الصداقة»، رحبت صاحبة هذه الحقيبة بالإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية وإجراءاتها السريعة لإرسال 9 أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى شخص اعترف بارتكاب الجريمة المزدوجة ضد الفتاة.

«أنا في مدينة تشيكلايو لمرافقة داماريس وعائلته في هذا الوقت. ونرحب بالعمل السريع لنظام العدالة ونأمل أن تكون العملية سريعة. وسوف نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يتم تعافيهم في أفضل الظروف الممكنة»، وكتب على حسابه على تويتر.

وفي هذا الصدد، ذكر ميلوسلافيتش توباك أنه يعمل مع وزير الدفاع خوسيه غافيديا ووزير العدل فيلكس شيرو لمعالجة القضية.

الاحتجاجات في القضاء: إنهم يدعون إلى العدالة لداماريس.

وقال «اننا نعمل بين القطاعات مع الوزيرين خوسيه لويس جافيديا وفيلكس شيرو لمواصلة اهتمام هذه القضية الفاحشة».

تجدر الإشارة إلى أنه في الساعات الأخيرة، أصبح #JusticiaParaDamaris اتجاهًا على الشبكات الاجتماعية، بالنظر إلى ذلك، كانت العديد من الأصوات تطلب عقوبة الإعدام لـ «Chiclayo Monster». كما هو معروف، تسببت هذه الحالة في السخط والرفض من قبل البيروفيين.

«كل يوم نشهد حالة العنف المتزايدة والخطر التي تتعرض لها الفتيات والمراهقات في بلدنا. نحن نطالب بالسجن مدى الحياة للمغتصبين والمسيئين، مع عدم وجود خيار للطعون وبدون فوائد»، كتبت منظمة Families United for Justice، وهي مجموعة من أقارب ضحايا قتل الإناث الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة والجبر المدني، كما هو موضح على تويتر حساب.

الاستجواب

وأثناء الاستجواب، اعترف المدعى عليه بأنه اختطف القاصر. وعندما سئلت عن مكان وجود الفتاة، أشارت إلى أن الفتاة كانت في الكتلة F، الكثير 19، من التحضر سانتواريو، في إل سيركادو دي تشيكلايو.

تم اكتشاف القاصر بعد 12 ساعة من البحث. وصلت الشرطة إلى الممتلكات التي ستملكها والدة المختطف المزعوم، وعثر على الفتاة الصغيرة في الطابق الثاني، في غرفة، مستلقية على الورق المقوى وتظهر عليها علامات الغضب. تم نقل الفتاة إلى وحدة الشرطة لاجتياز الفحص الطبي القانوني، من أجل تقييمها. حالة داماريس الصحية مستقرة وهي تدخل المستشفى في مستشفى ألمانزور أغويناغا في إيسالود.

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة الوطنية بدأت عملية الحصار، بعد أن أبلغ الوالدان شرطة الأسرة بالحادث، التي أحالت الإجراءات على الفور إلى قسم التحقيقات الجنائية (ديفينكري) في تشيكلايو.

من جانبهم، طالب عضوا الكونغرس ليدي كامونيس ومارليني بورتيرو السلطات «بالارتقاء إلى مستوى المنصب الذي يشغلونه».

«في مواجهة اختفاء قاصر، يجب على السلطات أن تتصرف بطريقة سريعة؛ وفي مواجهة الأعمال البغيضة مثل ما حدث في تشيكلايو، يجب معاقبة البائس بشدة. لD.N.F.C.، لعائلته، ولأطفالنا. نحن نطالب بالعدالة! «، كتبت عضوة الكونغرس fujimorist.

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