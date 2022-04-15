وزير العدل Félix Chero، يطلب من النائب و PJ الشروع في إجراءات فورية بعد قضية اغتصاب ضد فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات

أجرى فيليكس شيرو، وزير العدل وحقوق الإنسان، مقابلة مع حزب الشعب الوطني Noticias حث فيها الوزارة العامة والسلطة القضائية لتفعيل الإجراءات حتى يتمكنوا من إدانة خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا على الفور, المتهم باختطاف و اغتصاب فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

«أدعو الجمهور، ليس فقط إلى مكتب المدعي العام، ولكن أيضا إلى السلطة القضائية لتفعيل العمليات الخاصة، مثل العملية الفورية، وهي عملية تسمح بأنه عندما تكون عناصر الإدانة واضحة وحقيقة الاتهامات واضحة، ليست هناك حاجة إلى مناقشة المراحل الإجرائية الأخرى»، مؤكدا.

«يجب توجيه اتهام مباشر على الفور والشروع في المحاكمة الفورية أنه في غضون ما لا يقل عن خمسة أيام، وإذا كان رشيقا، سيتم احتجازه للحصول على الأدلة والوقائع، في غضون 72 ساعة يمكن إدانة هذا الشخص. واعتقد انه طلب ليس فقط من سكان لامبايكان بل من بيرو كلها الذين يشعرون بالغضب من هذا النوع من العمل».

وخلال المحادثة، أرسل الوزير شيرو رسالة دعم لعائلة القاصر وأكد أنهم سيحصلون على كل الدعم النفسي.

Felix Chero Medina, nuevo ministro de Justicia. | Foto: Difusión

«أعتقد أن كل مواطن في بلدنا يحب عائلته، وأولاده، يجب أن يغضب من مثل هذا الفعل الفاضح مثل هذا. لا يمكننا السماح بارتكاب مثل هذه الأعمال ، ولكن يجب علينا أيضا رفع أصواتنا للمطالبة بفرض عقوبات صارمة».

«لقد نسقت مع وزيرة شؤون المرأة، ونحن نرافق ونراقب هذه القضية التي يبدو لنا أنها حالة يجب الاهتمام بها، ويجب الاستماع إلى الأسرة. ولكن يجب علينا أيضا أن نطالب مكتب المدعي العام والقضاء بالقيام بعملهما ».

من ناحية أخرى، استبعد أن عقوبة الإعدام يمكن أن تصدر في هذه القضية، لأنها في بيرو مرتبطة بميثاق سان خوسيه، ومع ذلك. وجادل بأنه في هذه الحالة يتوافق مع السجن مدى الحياة.

واضاف «مما لا شك فيه انه بسبب الحقائق والادلة والاشارة، لا يوجد شرط، على ما اعتقد، لتحليل ان ما يتوافق هنا هو حكم بالسجن مدى الحياة على هذا الوحش الذى هاجم سلامة مثل هذا الانسان الضعيف والحساس».

توحد تروخيو وليما ضد الوحش من تشيكلايو

في كل من ليما ومدينة تروخيو، كانت هناك أيضًا مظاهرة ضد «Chiclayo Monster». كما أظهروا غضبهم من الهجوم الجبان على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

Caso Damaris evidencia problemática de abuso sexual en niños y niñas.

كان من الممكن حتى أن نرى أن المواطنين الفنزويليين أيدوا أيضًا المسيرات ضد هذا الموضوع، الذين سيحتجزون لمدة 9 أشهر في سجن تشيكلايو.

من ناحية أخرى، أفادت إسسالود أن الرضيع لا يزال في مستشفى ألمانزور أغويناغا أسينجو الوطني التابع لشبكة المستفيدين في لامبايكي ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية المتخصصة.

«حالته الصحية مستقرة وهو يتعافى. بعد التقييم المعني، قرر جراح الأطفال أنه يجب إجراء عملية جراحية للقاصر لإجراء جراحة ترميمية».

وقالت المؤسسة: «يقدم موظفو المستشفى المتخصص الرعاية النفسية للقاصر ووالديها، بهدف تزويدهم بالدعم العاطفي المقابل».

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