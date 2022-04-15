توضح الهجرات سبب نقص جوازات السفر: «خلال عام 2020 لم يتم شراؤها»

قال مدير الهجرة، خورخي فرنانديز، إن شهر أبريل سيحصلون على حوالي 80,000 جواز سفر مقدمًا قادرة على تغطية ارتفاع الطلب بعد الفوضى التي وقعت يوم الاثنين الماضي في مطار خورخي تشافيز بسبب عدم وجود وثيقة. وبالتالي، أكد أيضًا أن المسؤولية عن هذه الحقيقة لا تقع بالكامل على عاتق السلطات الحالية، بل كان يحمي نفسه بدلاً من ذلك في حقيقة أنه لم يتم شراء كتيب طوال عام 2020.

«تم إجراء آخر عملية شراء لجوازات السفر في عام 2019 وكانت عملية الشراء التالية في نوفمبر 2021. وهذا هو، خلال عام 2020 لم يتم الحصول على جواز سفر»، وقال في مقابلة مع القناة N.

وأشار إلى أن هذه الحقيقة كانت ستقصر إلى حد ما توريد الكتيبات، حيث تم تسليم جوازات السفر التي تم شراؤها في عام 2019 في عام 2020. كما أشار إلى أنه حتى الآن هذا العام 2022، فإن جوازات السفر التي يتم تسليمها هي تلك التي تم الحصول عليها في عقد في فبراير من هذا العام، بعد العملية التي بدأت في نوفمبر 2021.

«يجب تحليل مسؤوليات القضية من خلال الحالات المناسبة. (...) هناك واجب الإشراف، ولكن المشرفين لا يتحملون بالضرورة مسؤولية»، وردا على سؤال حول من سيكون مسؤولا عن الفوضى التي شهدتها الأيام الأخيرة.

سيحصلون على 80,000 جواز سفر في أبريل

وأشار المشرف إلى أنه حتى الآن تم تسليم حوالي 12،000 جواز سفر للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، قال إنهم سيحصلون على 80ألف دفتر ملاحظات بحلول نهاية الشهر.

وفقًا لتقرير مراقبة صادر عن مكتب المراقب المالي، تم إعداده من 30 سبتمبر 2021 إلى 8 فبراير 2022، تم تسجيل أن أكثر من 77,000 مواطن دفعوا ثمن جواز سفر، على الرغم من حقيقة أنه لم يكن هناك سوى 63230 جهاز كمبيوتر محمول في المخزون . وهذا يعني أن 13,770 شخصًا لم يتلقوا الخدمة والمنتج الذي دفعوا ثمنه.

«منذ تولينا منصبه، قمنا بالتنسيق مع مزود جواز السفر. كان علي الالتزام بتقديم 300 ألف مساهمة في 13 مايو، والتسليم المسبق للدفاتر، لذلك، دون معرفة وجود هذه الدراسة لمكتب المراقب المالي، لتلبية التوقعات بأن السكان والحق الدستوري في الحصول على جواز سفر «، أوضح فرنانديز.

وهكذا، أفاد أنه يوم الاثنين 11 أبريل، حصلوا على 16،000 جواز سفر، مما جعل من الممكن بالفعل تسليم دفاتر متعددة للمواطنين.

وقال «لقد سلمنا يوم الاثنين 1350 جواز سفر ويوم الثلاثاء 950 جواز سفر ويوم الاربعاء 900 جواز سفر ويوم الخميس 824 جواز سفر».

وبهذا، قال إنهم كانوا سيلبون بالفعل الطلب على 77 ألف جواز سفر طلبها ويدفعها الناس.

تنص على أن جوازات السفر لن تكون مفقودة للإجراءات

وقال ممثل هيئة الرقابة الوطنية للهجرة إنهم قاموا بالفعل بتحليل هذه الحالة ويديرون شراء المزيد من جوازات السفر لتجنب. سيناريوهات مثل تلك التي شهدت في مطار خورخي تشافيز و على مشارف مقر برينيا.

«نحن نحلل جميع الظروف. لقد قمنا بتحليل القضية. منذ اليوم الأول الذي تولينا فيه الإدارة، كنا في مناقشات مع المورد والمورد يعطينا جوازات سفر مسبقة. نحن نلبي الطلب (الأخير مع حوالي) 80 ألف جواز سفر سنحصل عليها قبل نهاية الشهر».

مع هذا الرقم، وفقًا لخورخي فرنانديز، سيكون هناك مخزون كافٍ لمدة ثلاثة أشهر من التسليم. في تلك الأشهر الثلاثة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استلام 604,000 جواز سفر إضافي. وبالتالي، من المخطط أنه بحلول شهر يونيو سيتمكن الأشخاص من الحضور دون موعد وسيحصلون على جواز سفرهم في نفس يوم تقديم الطلب.

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