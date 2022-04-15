مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي للتحقيق في هجوم النساء المقنعين ضد النساء في المركز التاريخي

أفاد مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) أنه فتح مجلد تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم سرقة المارة والأضرار التي لحقت بممتلكات امرأة تسافر في شارع República de Cuba في قاعة مدينة Cuauhtémoc، في 13 أبريل.

ووفقا لما ذكره حزب العدالة والعدالة في عاصمة البلد، كان الطرف المصاب داخل سيارتها عندما زُعم أنها تعرضت لهجوم من قبل مجموعة من النساء مع تغطية وجوههن، وزُعم أنهن طالبن بالمال مقابل التخلي عن طريقها. ومع ذلك، وفي مواجهة رفض الضحية، بدأ المهاجمون في إتلاف سيارتها وزُعم أنهم جردوا هاتفها الخلوي.

بالإضافة إلى ذلك، قال أحد مستخدمي تويتر تم التعرف عليه باسم @_nnux، والذي يُزعم أنه ابنة الضحية، أن هناك أربع نساء مقنعين هاجمن والدتها «خارج منزل أوكوبا». وأشار مستخدم الإنترنت إلى أن الشخص المصاب قد جُرد من هاتفها المحمول بعد أن تمكنت من الفرار من سيارتها وحاولت تسجيل الأحداث.

La presunta hija de la agraviada compartió un video de los hechos (Foto: Twitter/@_nnux)

«لطالما كنت مرتبكًا جدًا بشأن هذه الجماعات الراديكالية. أفهم الغضب, أفهم الرغبة في رسم أسماء الضحايا في جميع أنحاء المدينة. لكن هذا؟ إغلاق الشوارع ومهاجمة امرأة مثل هذه لأنها لا تعطيك المال؟ «، كتبت ابنة المرأة المتضررة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف مكتب المدعي العام أنه بعد الأحداث، ذهبت المرأة إلى محيط مكتب عمدة بينيتو خواريز لتقديم شكوى، ولهذا طلبت من شرطة التحقيق البحث عن شهود، وكذلك جمع تسجيلات فيديو عامة وكاميرات من أفراد عاديين.

وأخيرا، طلبت FGJCDMX تدخل موظفين من التنسيق العام للتحقيق الجنائي وخدمات الخبراء، والمتخصصين في الميكانيكا وعلم الجريمة والتصوير والتقييم.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

وقال مكتب المدعي العام: «تكرر #FGJCDMX التأكيد على أن إحدى أولوياتها تتمثل في معاملة الضحايا بمنظور جنساني، ونهج تفاضلي ومتخصص، فضلاً عن ضمان طريقة جديدة للتحقيق في الجرائم، مع التركيز بشكل خاص على العدالة تجاه المرأة».

تجدر الإشارة إلى أن ابنة الضحية المزعومة شاركت على الشبكة الاجتماعية سلسلة من مقاطع الفيديو التي تظهر لحظة الاعتداء المزعوم. في المواد السمعية البصرية يسمع أن المرأة عرفت نفسها كمدرسة في جامعة متروبوليتان المستقلة (UAM)، في حين طلبت الدعم من المارة، الذين تجاهلوهم.

«نحن نطلب منك المغادرة. هذا لا شيء، نحن قادرون على فعل المزيد، والحصول عليه الآن. هنا يعرف الناس بالفعل ما هو عليه، أنت تعرف الديناميات «، كانت كلمات إحدى النساء المقنعين، بينما كان آخرون يضربون سيارة الضحية.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

ومع ذلك، بعد أن أثبتت الابنة المزعومة للطرف المصاب الحقائق، انتقدها مستخدمو الإنترنت بأن حضورها في المسيرة في 8 مارس في إطار اليوم العالمي للمرأة. في مواجهة هذا، أكد المستخدم الذي تم تحديده على أنه @_nnux أن التعبئة لـ M8 «هي أداة قوية للضغط الاجتماعي على الحكومات».

وقالت ابنة الضحية المزعومة: «هناك جماعات متطرفة تستخدم العنف بطرق لا أوافق عليها، وسأختلف حتى لو لم تكن الضحية أمي».

على الرغم من الادعاءات، جاء مستخدمو الإنترنت للدفاع عنه بحجة أن الادعاءات ضده «لا علاقة لها بالقضية» لأن «المعركة للجميع، وبالتالي فهي متفوقة على تصرفات البعض».

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