حكم مارسيلا مار على غوستافو بترو: «سيكلفه ذلك الانتخابات»

يستمر الجدل الدائر حول اقتراح المرشح الرئاسي غوستافو بترو «المغفرة الاجتماعية» على الشبكات الاجتماعية، التي تلقت جميع أنواع الانتقادات. واحد منهم جاء من الممثلة الكولومبية الشهيرة، مارسيلا مار.

في رأيه على الشبكات الاجتماعية، بدأ بالقول: «ما علاقة مغفرة الحرب وتنفيذ اتفاقات السلام بمسامحة الفاسدين الذين لم يعودوا ما سُرق؟ الغفران هو عمل فردي وحميم، إذا كان اجتماعيًا جماعيًا، فإنه يتطلب توبة النظير للتبرئة. »

في مواجهة بعض الردود من مستخدمي الإنترنت، كانت مارسيلا أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بحرمان إيفان مورينو من «العفو الاجتماعي» الشهير.

Así publicó la actriz colombiana en sus redes sociales. Foto: Twitter @marcelamar07

على الرغم من أنه كان قد علق بالفعل على الفكرة منذ فترة، إلا أن محادثة شقيقه خوان فرناندو بترو مع إيفان مورينو في سجن لا بيكوتا في بوغوتا لم تبدو جيدة.

أجاب بترو أن شقيقه ذهب لزيارة إيفان مورينو, عمدة بوكارامانغا السابق وعضو الكونغرس السابق المدان في قضية التوظيف الدائري, بالإضافة إلى أحد الورثة الطبيعيين لأعلام التحالف الشعبي الوطني - حزب غوستافو روخاس بينيلا, جده, الذي هزيمته في تسببت الانتخابات الرئاسية لعام 1970 في تشكيل حرب العصابات M-19، والتي دمجها بترو.

ثم أكد المرشح اليساري أن مورينو «ليس مخدر ًا، فهو ليس شبه سياسي: فهو فاسد أو كان فاسدًا، إنه في عملية مثيرة للاهتمام للغاية من وجهة نظر شخصية؛ يمكنك الذهاب إلى هناك والتحدث معه والتحقق من ذلك».

وأضاف أن سبب زيارة خوان فرناندو بترو إلى إيفان مورينو يرجع إلى اقتراح العفو الاجتماعي الذي يريد فيه الشخص المدان، الذي يعتبر نفسه مضطهدًا سياسيًا، المشاركة من السجن.

بعد الجدل الذي أثاره اقتراح المرشح غوستافو بترو «العفو الاجتماعي»، نشر عضو الميثاق التاريخي مقطع فيديو أوضح فيه الشائعات التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية حول التدفق الجماعي للسجناء المدانين بالفساد ضمن خطته الحكومية.

ولا يتوخى برنامج حكومتي إصلاح العدالة على أساس تخفيض الأحكام. لقد دافعنا عن استقلالية السلطة القضائية وتمكينها على أكمل وجه. لا يتم اقتراح عفو أو عفو لأننا الآن يتم تأطيرنا.

كما أكد أنه يرفض «الفكرة الخرقاء» للبحث عن المصالحة إلى «تخفيف العقوبات على الفاسدين» وأكد أنه لن يفعل ذلك «حتى في كابوس» إذا حدث لتخفيض العقوبات على الفاسدين, قال بترو.

«منافسون آخرون إذا كان لديك حلفاء ومستعدون لممارسة السلطة. نحن هؤلاء السجناء المدانين الفاسدين»، قال المرشح، الذي أشار في الفيديو إلى أن التحقيقات التي أجراها كعضو في مجلس الشيوخ أدت الكثيرين إلى السجن.

وأشار بترو إلى أن الأشخاص الذين يحاولون ربطه بهم هم شخصيات «مهزومة» دون أي ثروة سياسية «يعتقد أنه يسعى إلى إفادة أولئك الذين ساعدت أنا نفسي في سجنهم، إن لم يكن أولئك الذين لديهم علاقات حقيقية مع شبه العسكرية والفساد والاتجار بالمخدرات».

لقد بنيت حياتي على الكفاح الحقيقي ضد الفساد، على حساب وحدة عائلتي ووجودي ذاته.

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