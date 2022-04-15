رجل متهم بقتل ابنته لعدم العزف على البيانو بشكل جيد سيحاكم جنائيا بتهمة قتل الإناث المشدد

قالت السلطات إن مدرس الموسيقى ووالد فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات توفيت بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل الرجل سيتعين عليه الإجابة عن قتل الإناث المشدد، لأن الفتاة لم تعزف على البيانو جيدًا. وقعت الجريمة يوم السبت الماضي، 9 أبريل، في شقة مجمع سكني في بلدة سان كريستوبل، في جنوب شرق بوغوتا.

أعلن مكتب المدعي العام أنه تم طلب جلسة استماع جديدة يُتهم فيها بهذه الجريمة لأن الفتاة ماتت عندما تم القبض على والدها بسبب هذه الأفعال.

ووفقا لتحقيقات المدعي العام، فإن هجمات المتهم على ابنته أصبحت عادة بالنسبة له في كل مرة يتدرب فيها على الآلة الموسيقية.

«اتضح من جميع الشهادات التي تم جمعها بسرعة، جنبا إلى جنب مع الشرطة القضائية (سيجين)، أن هناك حلقة من العنف ضد القاصر يزعم أن والدها، مدرس البيانو. وفي هذه الفصول، هناك أعمال مزعومة تم فيها ممارسة العنف بسبب حالته. تعرض لسوء المعاملة ليس فقط جسديا، ولكن نفسيا. (أخبرتها) أنه لأنها كانت امرأة وفتاة كانت غاشمة»، أوضح مدير قسم بوغوتا في مكتب المدعي العام، خوسيه مانويل مارتينيز مالافر.

في اليوم الذي ارتكب فيه القاتل المزعوم الاعتداءات التي أنهت حياة ابنته, قامت الأسرة بتوبيخه على الطريقة التي قام بها بتوبيخها, لأنه أصيب بعدة إصابات وأغمي عليه.

«لقد حدثت أعمال العنف الشديد هذه في تطوير فئة البيانو هذه. إن شهادات الأقارب التي تمكنت من جمعها خلال قانون سيجين العاجل تظهر أن العنف ضد الطفل، بسبب وضعها كامرأة»، قال مارتينيز.

بعد أن أصبحت فاقدة الوعي، اتصلوا بالشرطة وسيارة إسعاف للحضور إليها. بالفعل في عيادة سان رافائيل، حيث تم أخذها، وجدوا أن لديها كدمات على وجهها على ظهرها وساقيها والوركين. كان النزيف في الدماغ والكدمات في جميع أنحاء الجسم واضحًا أيضًا.

قال مدير قسم بوغوتا في مكتب المدعي العام: «إن أحكام الطب القانوني تقدم وصفًا معقدًا للغاية للإصابات التي تعرض لها هذا القاصر».

بعد القبض عليه, تمت مقاضاة الرجل في البداية بتهمة محاولة قتل الإناث وصدر إجراء ضمان, لذلك لا يزال في سجن لا موديلو.





يتم إرسال رجل أساء وقتل قاصر في سوكري إلى السجن.

أصدر قاضي جنائي بلدية في سوكري إجراء تأمين ضد جايرو إدواردو خوليو مونتيروزا، بسبب وفاة فتاة دون سن 8 سنوات. تم اتهام الرجل بجرائم قتل الإناث المشددة والأفعال الجنسية العنيفة, التي تم قبولها.

وبحسب ما ورد وقعت الأحداث التي حقق فيها مكتب المدعي العام في 25 يناير، في حي كوستا أزول في بلدية سانتياغو دي تولو (سوكري). عثر مسؤولو CTI على جثة الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات التي لا حياة لها في فناء منزل مونتيروزا البالغ من العمر 29 عامًا. أظهر جسم الطفل علامات الاعتداء الجنسي.

في النشرة الصادرة عن هيئة التحقيق، كان من الممكن إثبات أن القاصر اختفى في 24 يناير بعد الظهر، عندما شوهدت آخر مرة وهي تلعب في منزل المدعى عليه اليوم. في اليوم التالي تم العثور عليها في 8 صباحا في نفس المكان. تم القبض على الرجل في 8 أبريل في ميديلين من قبل مسؤولي الشرطة الوطنية.





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