حب بلا حدود: متزوج روسي وأوكراني في تيخوانا

الحب ليس له حدود، كما هو موضح في تيخوانا، باجا كاليفورنيا، المكسيك، في الأيام الأخيرة، ولا يوجد لديه أي استحالة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مستقبل أفضل كزوجين.

من خلال مجلس مدينة تيخوانا، تم الكشف عن قصة حب بين السائل المنوي، وهو رجل روسي، وداريا، امرأة أوكرانية جاءت إلى المكسيك كلاجئين بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك, استقبلهم سان يسيدرو بأخبار سيئة, حيث يُسمح فقط لمواطني روسيا وأوكرانيا الذين يمكنهم إثبات رابطة عائلية بالوصول كلاجئين حرب, لذلك كان الخيار الوحيد هو الانضمام إلى الزواج بشكل قانوني.

La pareja se unió legalmente en matrimonio con testigos desconocidos (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

وأكد مجلس المدينة نفسه أنهم لم يجدوا أي نوع من العوائق أمام الزفاف بينهما، بعد أن قام الزوجان بتسليم كل وثيقة من الوثائق المطلوبة منها في الوقت المناسب.

وقد تم تقديم هذا الطلب من خلال المديرية البلدية لمساعدة المهاجرين، بالتنسيق مع السجل المدني المحلي، الذي ادعى أنه يعمل «لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون من جنسيات أخرى».

أخيرًا، أقيم حفل الزفاف في 13 أبريل 2022 في المكتب 01 من السجل المدني، في قصر بلدية تيخوانا، وفقًا للمعلومات المتاحة. من خلال الشبكات الاجتماعية، كشفوا أيضًا أن شهودهم غير معروفين للزوجين.

التقى المدير البلدي لرعاية المهاجرين في باجا كاليفورنيا، إنريكي لوسيرو، في المكان، الذي نشر على تويتر الرسمي: «لقد أعطاني رضا كبير لأكون جزءًا من هذه القصة الجميلة»، إلى جانب صورة للعروس والعريس.

Su solicitud de matrimonio se hizo a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, en coordinación con el Registro Civil local (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

أصبحت الدولة الحدودية مع الولايات المتحدة، وتحديداً من خلال ميناء سان يسيدرو، في الأشهر الأخيرة مخيماً للاجئين من دول الصراع: روسيا وأوكرانيا.

فقط في 7 أبريل 2022، أفيد أن الولايات المتحدة زادت بشكل كبير من عدد الأوكرانيين المقبولين في البلاد من الحدود المكسيكية.

أصبحت تيخوانا فجأة المحطة الأخيرة للأوكرانيين الذين يبحثون عن ملجأ في الولايات المتحدة، حيث ينجذبون من قبل الأصدقاء والعائلة الراغبين في استقبالهم، مقتنعين بأن الولايات المتحدة ستكون ملاذا أكثر ملاءمة من أوروبا.

انتشر Word بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي أن ائتلافًا من المتطوعين, بشكل رئيسي من الكنائس السلافية في غرب الولايات المتحدة, يوجه مئات اللاجئين يوميًا من مطار تيخوانا إلى الملاجئ المؤقتة, حيث ينتظرون يومين إلى أربعة أيام حتى يقبلوهم المسؤولون الأمريكيون بشروط إنسانية تصاريح. في أقل من أسبوعين، عمل المتطوعون مع السلطات الأمريكية والمكسيكية لبناء شبكة فعالة بشكل ملحوظ لتوفير الغذاء والأمن والنقل والمأوى.

Daría de Ucrania y Semen de Rusia se unieron en matrimonio para lograr llegar a los EEUU como refugiados de guerra (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

وقال إنريكي لوسيرو، مدير شؤون الهجرة في مدينة تيخوانا، إن بعض المهاجرين تم توجيههم إلى معبر للمشاة في سان دييغو مغلق مؤقتًا أمام الجمهور، على أمل مقاضاة 578 شخصًا هناك يوميًا مع 24 عميلاً.

قال فلاد فيدوريشين، وهو متطوع لديه إمكانية الوصول إلى قائمة الانتظار، يوم الخميس إن الولايات المتحدة عالجت 620 أوكرانيًا في غضون 24 ساعة، بينما يصل حوالي 800 إلى تيخوانا كل يوم. يقول المتطوعون إن الولايات المتحدة كانت تقبل بضع مئات من الأوكرانيين في وقت سابق كل يوم.

قالت حكومة الرئيس جو بايدن إنها ستقبل ما يصل إلى 100,000 أوكراني، لكن المكسيك هي الطريق الوحيد الذي تدخل من خلاله أعداد كبيرة. التعيينات في القنصليات الأمريكية في أوروبا نادرة، ويستغرق نقل اللاجئين بعض الوقت.

حددت الحكومة الأمريكية حداً أقصى قدره 125 ألف لاجئ خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر، لكنها قبلت حتى 31 مارس 8,588 فقط، بما في ذلك 704 أوكراني./نهاية الخبر/ في العام السابق، اقتصرت الحصة على 62 ألف 500 شخص، ولكن فقط 11 ألف 411 دخلوا، منهم 803 من الأوكرانيين.

* مع معلومات من AP

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