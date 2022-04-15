في عالم الشبكات الاجتماعية، هناك العديد من الرسائل التي تأتي من جميع الأنواع، العديد منها يمكن أن يكون ممتعًا للغاية، ولكن أيضًا جزء كبير منها يمكن أن يكون تجمعًا للنقد والسلبية والكراهية. كل شخص لديه طريقته الخاصة في التعامل مع هذه المعلومات، إما عن طريق تجاهل السيئة أو الرد عليها، على سبيل المثال، كان الأخير ما فعلته جوليانا كالديرون.

من قصصها على Instagram، أفسحت سيدة الأعمال المجال لمتابعيها لإرسال أسئلتها، من بين العدد الكبير من الرسائل التي ربما جاءت إليها على التوالي، كان هناك أولئك الذين أرادوا إهانة لها عن طريق الكتابة: «أكل شيت*».

على الفور، جاءت أخت يينا كالديرون إلى الفكاهة لإعطاء إجابة: «أخبرك أنه عندما كنت سأولد، مر الوقت لأكون في الرحم وتمكنت من القيام بابو في رحم والدتي وأكلته، استمريت في الحاضنة لمدة عشرين يومًا تقريبًا، لذلك عندما تريد أن ترسل لي القرف*، أكلته، شكرًا لك ».

في وقت لاحق، أبلغت كالديرون أيضًا عن رسالة سلبية أخرى تلقتها، طُلب منها أن تكبر ووصفتها بأنها شخص سخيف. في مواجهة هذا السيناريو، استجابت صاحبة المشروع ببساطة بإدراج بعض إنجازاتها.

«حسنًا، أن يكون عمرك 24 عامًا مع شركة تم تشكيلها، تقريبًا محاميًا، للحصول على استقرار عاطفي مع عائلتي، مع شريكي، مع دائرتي بأكملها بالنسبة لي هي أن تنضج، لا أعرف لك ما هو النضج...» ، كانت كلماته حول هذا الموضوع.

لوضعها في سياقها، في مجال الأعمال، تركز جوليانا كالديرون على منتجات الشعر، وخاصة على بيع الكيراتين. ومع ذلك، تقدم شركته أيضًا علاجات الشعر، حصيرة، من بين أمور أخرى.

رد جوليانا كالديرون على منتقديها

من بين قائمة الأسئلة التي جاءت إليها من جمهورها، كان هناك أيضًا سؤال يتمحور حول: «هل دعوتك أخيرًا إلى حفل زفاف فالديري أم لا؟»

على الرغم من أن كالديرون لجأت في البداية إلى الفكاهة للرد، إلا أنها أوضحت لاحقًا أن هذه الدعوة لن تحدث أبدًا. «من الواضح أن الأطفال لا يتذكرون أنني عرضت عليهم دعوة لأنها جاءت إلينا جميلة وجميلة. أكاذيب، لا، لم يدعونا أو يدعونا أو أي شيء...»

عندما بدأ أندريا فالديري وفيليبي ساروما في توزيع دعوات لزواجهما، شاركت جوليانا كالديرون في أوائل أبريل بعض قصص Instagram على سبيل المزاح حول هذا الموضوع. لذلك، في سياق الصور، سمع قائلا: «لن تصدق ذلك، لكنني تلقيت بالفعل دعوة الآنسة أندريا فالديري وفيليبي ساروما للزواج... يقولون إنهم لم يرسلوا لنا شرابًا لأننا شربنا كثيرًا، لذا أغويتا».

وذلك لأن الدعوة التي أرسلها منشئو المحتوى إلى المقربين منهم تضمنت أيضًا زجاجة ويسكي، وتحديدًا من Blue Label.

جوليانا مازحا حول هذا الموضوع مع شقيقتها ينا كالديرون، تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير كان لديه بعض الاحتكاك العام مع فالديري.

جوليانا ويينا كالديرون تمزح حول دعوتهما المزعومة لزواج أندريا فالديري وفيليبي ساروما

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