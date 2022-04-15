ناقش خوسيه رامون لوبيز بلتران وهيكتور سواريز غوميس على تويتر: «فعل والدي المزيد من أجل المكسيك»

وعقب طلب خوسيه رامون لوبيز بلتران إلى رجل الأعمال الجنوب أفريقي إيلون ماسك، انتقد الممثل هيكتور سواريز غوميس الابن الأكبر للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) من خلال التشكيك في مهاراته كمحام.

من خلال حسابه على تويتر، كتب ابن هيكتور سواريز وبيبيتا غوميس: «مع هذه الدهاء، هل البدوك السمنة المفرطة محام في الولايات المتحدة الأمريكية؟ @30JR41_ فضولي أنه يتحدث عن الوعي الذاتي لأنه لولا بالنسبة لهم، فإن بينيتو خواريز المتمني لوالده لن يكون شائعًا جدًا. نصيحة مقطوعة الرأس @elonmusk!»

في مواجهة الانتقادات اللاذعة لبيلون غوميس، اعترف الابن البكر لوبيز أوبرادور بأن مؤدي ألف أوسوس، و No Hay و No Hay و Flanagan و Don Rigoletto «كان ولا هو» أحد الكوميديين المفضلين لديه.

«كان من دواعي سروري أن ألتقي بوالدك لأنه طلب مني أن أهنئنا. كان ولا يزال أحد الكوميديين المفضلين لدي. حزين لقراءتك. يا له من فرق»، أجاب لوبيز بلتران.

El hijo de AMLO reconoció ser fan de Héctor Suárez padre (Foto: Twitter)

على الرغم من حقيقة أن لوبيز بلتران أشاد بعمل هيكتور سواريز، أكد Pelón أن والده لم يدعم لوبيز أوبرادور أبدًا. وأشار أيضا إلى أن فرقة عمل تاباسكينيو سعت إلى الممثل من Mecánica Nacional لدعم حملته الانتخابية كمرشح لرئاسة المكسيك.

«هل أبحث عنك لتهنئتهم؟ لم تفز بأي شيء! لم يدعم والدك أبدًا وظلوا يبحثون عنه خلال حملته الانتخابية ليتوسل إليه للقيام بذلك. أنا سعيد لأنك معجب بوالدي، لقد فعل أكثر للمكسيك مع كوميديته أكثر من والدك كرئيس»، قال الممثل.

وأخيرًا، أوضح بيلون غوميس أن خوسيه رامون منعه من تلك الشبكة الاجتماعية وأضاف: «أليس هذا سيئًا للغاية للمناقشة؟ منعني، محامي تكساس المسجل مرخص ومعتمد للممارسة في الولايات المتحدة!»

جرت المناقشة بين سواريز غوميس ولوبيس بلتران بعد 13 أبريل الماضي، واتهم نجل الرئيس التنفيذي أنصار الرئيس السابق فيليبي كالديرون (2006-2012) بتدبير «حرب قذرة سخيفة ومثيرة للشفقة» على تويتر.

El hijo de AMLO bloqueó a Suárez Gomís de Twitter (Foto: Twitter)

«مع هذا الموقف والرغبة والرغبة في تغيير الأشياء، يجب أن يبدأ @elonmusk بتنظيف @TwitterMexico. من إخراج عدد قليل من المؤيدين المعقدين لـ @felipecalderon، الذين كل ما يفعلونه هو ملء @twitter روبوتات بالروبوتات لحربهم القذرة السخيفة والمثيرة للشفقة»، قال خوسيه رامون.

نتيجة لهذا المنشور، أيد مؤيدو إدارة والده طلبه، بينما طلب منه مستخدمون آخرون الكشف عن مبالغ ومصدر دخله: «وكم من المال تجنيه لكل تغريدة رائعة مثل هذه؟ من المؤكد أنك تدفع مقابل Casa Gris هنا «, «نريد تنظيف Twitter Mexico ولكن الآن», «هل ستخبرنا بما تعيش عليه؟» ، «من الأفضل أن تخبرنا كيف أصبحت مليونيرا دون عمل»، كانت بعض ردود الفعل التي تلقاها من مستخدمي الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس المنشور الأول الذي يذكر فيه لوبيز بلتران الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على شبكاته الاجتماعية. كانت المرة الأولى في 6 أبريل، عندما طلب منه أيضًا إنهاء «كل الحرب القذرة»، بحجة أن «هذه الشبكة الاجتماعية يجب أن تكون المجال العظيم لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم».

«الآن بعد أن أصبح لدى @elonmusk 9.4٪ من أسهم @Twitter، نأمل الانتباه واتخاذ القرارات الصحيحة وإنهاء كل حرب قذرة تحدث يوميًا. يجب أن تكون هذه الشبكة الاجتماعية مساحة كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم. من أجل خير الإنسانية»، كتب لوبيز بلتران من حسابه الشخصي»، قال خوسيه رامون في ذلك الوقت.

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