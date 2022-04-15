قال جو بايدن أنه مستعد لزيارة أوكرانيا

U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «مستعد» لزيارة أوكرانيا في خضم الغزو الروسي، كما فعل بعض النظراء بالفعل، مثل رؤساء بولندا أو دول البلطيق.

وردا على سؤال حول هذه النقطة أمام الصحافة، قال الرئيس الأمريكي «نعم». وقد زار بايدن بالفعل بولندا في سياق الغزو، حيث سافر لرؤية الأزمة الإنسانية «مباشرة». وفي تلك الرحلة بالفعل, أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا.

في يوم الخميس، زار اثنان من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، ستيف داينز وفيكتوريا سبارز المولودة في أوكرانيا، كييف وبوتشا، ليصبحوا أول مسؤولين أمريكيين يسافرون إلى الدولة الأوروبية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال داينز من الارض «هناك ادلة لا جدال فيها على جرائم الحرب التي ارتكبها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في كل مكان»، حيث اكد ان «الولايات المتحدة والعالم يجب ان يعرفوا الفظائع» التي ارتكبها الرئيس الروسي «ضد الابرياء في اوكرانيا».

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

وبالإضافة إلى ذلك، أكد أنه بمجرد أن يتمكن من القيام بذلك، ستقدم واشنطن لأوكرانيا «المساعدات القاتلة التي تحتاجها للفوز في هذه الحرب»، وفقا لتلفزيون سي إن بي سي.

قادة دوليون مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل؛ ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين؛ ورؤساء بولندا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا - أندريه دودا وألار كاريس وإيجلس ليفيتس والغجر ناوسيدا - زار العاصمة الأوكرانية لإظهار دعمها في سياق الصراع.

الضربة الكبيرة

قال البنتاغون يوم الخميس ان غرق السفينة الحربية موسكفا يوم الخميس بعد ان اجتاحت الجحيم كان «ضربة كبيرة» للقوة البحرية الروسية فى البحر الاسود.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن الطراد الصاروخي الموجه غرق في بحر عابر بعد أن تضررت بنيران خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لكن أوكرانيا قالت إن السفينة أصيبت في هجوم صاروخي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة «سي ان ان» ان «هذه ضربة كبيرة لاسطول البحر الاسود، وهذا جزء اساسى من جهوده لتنفيذ نوع من الهيمنة البحرية في البحر الاسود».

«هذا سيكون له تأثير على قدراتهم.»

وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد السبب الدقيق لاختفاء السفينة.

واضاف «اننا لسنا فى وضع يسمح لنا بدحض الجانب الاوكرانى من ذلك». واضاف «من المعقول والممكن بالتأكيد ان يكون في الواقع قد اصيب بصاروخ نبتون او ربما اكثر».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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