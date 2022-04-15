حذر جينارو فيلاميل من أن إيلون ماسك مهتم بالليثيوم أكثر من «حرية التعبير»

أعرب رئيس نظام البث العام للدولة المكسيكية (SPR)، جينارو فيلاميل، عن مخاوفه بشأن رجل الأعمال الجنوب أفريقي إيلون ماسك بعد أن أعلن عن نواياه في الحصول على تويتر.

وهو أن ماسك يمتلك حاليًا 9٪ من أسهم الشبكة الاجتماعية؛ ومع ذلك، قال إنه مستعد للحصول على 100٪ من الشركة عن طريق شراء الأسهم المتبقية من خلال تقديم 54.20 دولارًا للسهم الواحد من تويتر، مما يعطي ما مجموعه 41 مليار دولار نقدًا.

لذلك لم ينتظر عالم السياسة يوكاتيكان إجابته، حيث جادل بأن الملياردير مهتم بالمواد الخام الأخرى أكثر من حرية التعبير، كما ذكر ماسك.

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

ومع التعليق، قام بتحميل صورتين: واحدة من رجل الأعمال وأخرى يكرر فيها رسالته المثيرة للجدل على تويتر والتي ذكر فيها أنه سيقام انقلاب أينما أراد عندما واجهه أحد مستخدمي الإنترنت حول الانقلاب في بوليفيا ضد إيفو موراليس. وفقًا لمستخدم الشبكة الاجتماعية، استفاد ماسك من الإطاحة بالرئيس البوليفي.

كما انعكست على برنامجه، Infodemia، حول اهتمامات ماسك، التي قارنها مع قطب الأمريكي ويليام راندولف هيرست، وهو رجل أعمال سيطر على الكثير من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة خلال القرن العشرين.

وأكد أن ما يهمه، وليس حرية التعبير، هو «السيطرة على الرأي العام» لأنه ذكر أن شركة خاصة «لا تضمن حرية التعبير، بل على العكس من ذلك، فهي تضمنها».

وتجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ على المنصة يأتي من تصريحات مالك تسلا التي أكد فيها أنه كان جزءًا من مجلس الإدارة بسبب «قدرته على أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم».

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

ومع ذلك، قال إنه من أجل ذلك، كان على المنصة أن تتغير: «منذ أن قمت باستثماري، أدركت أن الشركة لن تزدهر أو تخدم هذه الحتمية الاجتماعية في شكلها الحالي. يحتاج تويتر إلى تحويل نفسه كشركة خاصة».

ليس هذا هو الإنذار الأول من المسؤولين المكسيكيين، حيث دعا نائب مورينا، ميغيل توروكو غارزا، إلى الدفاع عن الليثيوم في المكسيك عندما كتب رجل الأعمال عبر شبكاته الاجتماعية أنه إذا لم يتم تخفيض سعر الليثيوم، يجب أن يكون تسلا أيضا التعامل مع استخراج وتكرير المواد الخام.

تم التحذير لأن المعدن ضروري لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية التي تصنعها الشركة ودعتها لحماية الخام من خلال الإصلاح الكهربائي.

والحقيقة هي أن الرئيس التنفيذي أكد أن الليثيوم سيكون للمكسيكيين، منذ عام 2019، تم الإعلان عن اكتشاف أكبر وديعة في العالم في شمال غرب سونورا، في بلدية باكاديهواتشي، على الحدود مع تشيهواهوا، والتي قدرت بـ 243.8 مليون أطنان من الخام.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، في العام الماضي، أن التربة المكسيكية لديها 1.7 مليون طن من احتياطيات تعدين الليثيوم. ويستخدم هذا المعدن بشكل أساسي لتصنيع البطاريات.

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