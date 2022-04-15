«إنها حفلة الكوكايين»: التقرير المدمر عن لعبة الركبي الفرنسية

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

«أتمنى أن يكون أي رجل عادي رياضيًا محترفًا يومًا ما، ويكسب الكثير من المال ويتعرض للضغط من الصباح إلى الليل. من الصعب أن ترقى حتى الآن. لا أحد يستطيع أن يفهمها حتى يعيشها ويلعبون ويصفقون من قبل الآلاف من الناس. عندما تضطر إلى تناول الطعام بشكل جيد طوال حياتك، وتدريب، وتفعل كل ما يقال لك، وتكون في 800٪ من الصباح إلى الليل، سبعة أيام في الأسبوع، في مرحلة ما عليك الخروج، والمتعة، والاسترخاء الضغط. بعض المشي، والبعض الآخر الحصول على ارتفاع. نفس الشيء عندما تكون في المدرجات ولا تلعب: تجد أن الأدرينالين مع الكوكايين».

تم التحدث بهذه العبارة من قبل لاعب كرة قدم فرنسي تم الحفاظ على هويته سرية في إطار تقرير شامل نشرته صحيفة L'Equipe الشهيرة حيث أدلى العديد من اللاعبين من أفضل 14، البطولة الفرنسية بامتياز، بشهادته. وفقًا للأبطال أنفسهم، دخل الكوكايين عالم الجليد منذ عقود ويبدو أن السلطات التي تحكم هذه الرياضة غير قادرة على إيقافها.

آخر حالة عامة كانت قضية جيمس مالوني, شخصية الرجبي الأسترالية السابقة التي ثبتت إصابتها خلال اختبار مكافحة المنشطات في نادي ليزينان الفرنسي بعد مباراة ضد كاركاسون في بطولة Elite One في أواخر فبراير. «نعلم جميعًا أن الكوكايين آفة في جميع أنحاء المجتمع. لا أحد بعيد المنال. وقال رئيس ليزينان آلان فابر لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت «لسوء الحظ، لا يمكننا ان نكون وراء جميع اللاعبين لمشاهدة ما يفعلونه عندما لا يكونون في النادي».

كما نشرته L'Equipe، هذه ليست حالات معزولة، ولكن أن «الكوكايين أصبح شائعا»، كما اعترف rubbier آخر الذي اختار إخفاء هويته لتجنب العقوبات المحتملة. «عندما بدأت، قام بعض الناس بتدخين سيجارة القنب الصغيرة. وقد حل محلذلك الكوكايين». في الوقت نفسه، فتح رياضي آخر تمت مقابلته: «كان لدي بعض فحم الكوك، فماذا؟ ليس لدي ما أخفيه. إنه ليس استثنائيًا على الإطلاق. الجميع يستهلكها في المنتصف. يأخذ أفضل 14 لاعبًا نشطًا حاليًا».

James Maloney fue suspendido después de dar positivo en un control antidopaje en febrero de este año (Getty Images) George Wood | Getty Images

اختار rugbiers الذين شهدوا القيام بذلك دون الكشف عن هويتهم لتجنب المشاكل، على الرغم من أنهم اتفقوا جميعًا على أن هذا ليس سراً في البيئة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي للرجبي (FFR) ينفذ فحوصات لمكافحة المنشطات بعد المباريات، ولكن ليس خلال الأسبوع في الممارسة العملية. هذه المساحة بين الالتزامات تسمح لأولئك الذين يرغبون في استهلاك مثل هذه المواد غير المشروعة.

«يبقى الكوكايين في البول فقط لمدة تصل إلى 48 ساعة. وأوضح كريستيان باجيت، المسؤول عن مكافحة المنشطات في FFR، بكل سهولة، أن اللاعبين يأخذها في بداية الأسبوع. «لم يعد هناك أي آثار للمخدرات في أيام المباريات. ولم يكن لدينا أي حالات سيطرة إيجابية على الكوكايين في المنافسة، على الرغم من أننا نعلم جيدًا أن اللاعبين يتناولون ذلك. سيكون الأمر أكثر وأكثر احتمالًا».

لكن هذا يحدث ليس فقط على المستوى المهني، ولكن أيضًا في بيئة الهواة. تلقت الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات (AFLD) سبعة تقارير عن أدلة تتعلق بالكوكايين، بعضها تم التخلص منه مباشرة واثنان منهم ينتمون إلى بيئة الهواة. «في بعض أركان فرنسا، بعد مباراة، إنها حفلة الكوكايين»، اعترف لاعب آخر وهو جزء من Pro D2، الدرجة الثانية.

قالت وحدة تحكم AFLD أنها اعتادت إجراء اختبارات البول قبل بدء المباريات, لكن كان عليهم تغيير هذا البرنامج لأنه كان هناك لاعبين استخدموا أثناء فترات الراحة. هذا هو السبب في أنهم يقومون الآن بإجراء الشيكات أيضًا في الشوط الأول. «أولئك الذين يستهلكونه ليسوا مجانين، إنهم حريصون عندما يأخذونه. إنهم ينتظرون انتهاء اللعبة»، أوضح كريستيان باجيت.

France ha encendido la alerta sbre el consumo de cocaína en el rugby (Getty Images) Lionel Hahn | Getty Images

من المهم توضيح أن استخدام هذا النوع من المخدرات غير قانوني في فرنسا ويعاقب عليه بغرامة ثابتة قدرها 200 يورو، والتي قد تشمل أيضًا السجن لمدة عام واحد. في المقابل، وضعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) عقوبات مختلفة إذا تم الكشف عن تعاطي الكوكايين خلال مرحلة المنافسة، والتي يمكن أن تكون عامين، أو في غير موسمها، والتي يتم تخفيضها إلى ثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، نمت السوق غير القانونية لهذا النوع من المخدرات في فرنسا في الآونة الأخيرة، وكما هو موضح في التقرير، مركز مراقبة المخدرات وإدمان المخدرات (OFDT)، والكوكايين هو حاليا الأكثر استهلاكا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 34 عاما، لذلك ليست مشكلة التي تنطوي فقط على الرجبي.

* يوفر La Sedronar التوجيه والاحتواء من خلال السطر 141، مجهول ومجاني، وعبر البريد الإلكتروني consultas@sedronar.gov.ar. ويوفر مواد التنزيل للتعرف على مشكلة الاستهلاك ومعرفة كيفية رعاية شبابنا أثناء الحجر الصحي، على هذا الرابط.

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