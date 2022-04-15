«لجنة بين الكنائس تعطي نسختها من زيارة شقيق غوستافو بترو إلى لا بيكوتا

في بيان عام، أوضحت اللجنة المشتركة بين الكنائس للعدالة والسلام، التي ينتمي إليها خوان فرناندو بترو، أن زيارة الأخير إلى سجن لا بيكوتا في بوغوتا في 8 أبريل كان يديرها المحامي بيدرو نينيو. بالإضافة إلى ذلك، قال: «في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظرف من الظروف لم يكن هناك أي حديث عن تقديم تخفيضات في الأحكام أو العفو أو العفو أو الاستحقاقات القضائية لوجودنا، أو عن المال أو الأصوات لصالح حملة من أجل وجودنا. لم تتحدث منظمتنا أبدًا عن المغفرة الاجتماعية، ودائمًا عن الحق التصالحي»، كما تنص الوثيقة.

وأكدت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أن اجتماعات المجموعة التي عقدها شقيق المرشح الرئاسي غوستافو بترو مع إيفان مورينو وألفارو غارسيا، من بين اجتماعات أخرى، كانت قصيرة جداً ودهست. وفي بيان العدالة والسلام، أُبلغ عن دقيقة بدقيقة من الزيارة التي تمت فيها متابعة خوان فرناندو بترو ودانيلو رويدا وتسجيلها والتحقيق فيها.

في التطوير...

استمر في القراءة: