حملة تطعيم مكثفة ضد COVID-19: ستكون هذه عملية تطبيق الجرعات في IMSS و ISSSTE

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

يستمر جائحة COVID-19 في إزهاق أرواح الآلاف من الأشخاص، بالإضافة إلى زيادة عدد المصابين في البلاد، لذلك أصرت حكومة مكسيكو سيتي على أنه يجب تطعيم المواطنين لتجنب المزيد من الإصابات. في ضوء ذلك، تم تنشيط حملة التطعيم المكثفة لإفادة المصارعين.

وبالتالي، في هذا الفضاء الرقمي، سنقدم كيف ستكون عملية تطبيق الجرعة في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS) ومعهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة (ISSSTE).

ذكرت رئيسة حكومة CDMX، كلوديا شينباوم، أنها ستكون المرة الأولى التي يتمكن فيها الناس من الحصول على التطعيم في أقرب مركز صحي لهم أو في أي وحدة من IMSS أو ISSSTE، بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على مثل هذه المعاهد أم لا.

Vacunación para adultos. Foto: Karina Hernández / Infobae Karina Hernandez/Infobae

أين سيتم تطعيمهم؟

سيتمكن أي شخص يحتاج إلى الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة من زيارة 117 مركزًا صحيًا مرخصًا.

سيكون هناك أيضًا 25 وحدة IMSS أو 45 وحدة ISSSTE أو 4 مراكز ماكرو خاصة لتطبيق اللقاح.

مراكز الماكرو الأربعة هي: غرفة الأسلحة، CENCIS مارينا، فوكا 7 من IPN، CC خايمي توريس بوديت.

متى سيتم تطبيق الجرعات؟

* من الثلاثاء 19 إلى السبت 23 أبريل ومن 25 إلى 30 من نفس الشهر. (المقر الرئيسي الكلي).

*اعتبارًا من يوم الاثنين 18 أبريل في المراكز الصحية.

لمزيد من المعلومات حول عملية التطعيم في المقر الرئيسي Macroوالمراكز الصحية، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي التالي. انقر هنا.

A partir del lunes 18 de abril se vacunará a rezagados. Foto: Karina Hernández/Infobae

وفقًا لموقع الصحة الرسمي، ستكون اللقاحات متاحة للأشخاص من جميع الأعمار، الذين يحتاجون إلى الأول أو الثاني أو الداعم. بالإضافة إلى الجرعات الأولى والثانية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 و 14 عامًا المصابين بمراضات مصاحبة. 15 إلى 17 عامًا أو يبلغ ونحو 15 عامًا هذا العام.

الشرط الرئيسي لتنفيذ العملية هو الحفاظ على سجل التطعيم.

كيفية تنزيل الملف؟

*تسجيل الدخول إلى منصة اللقاح الخاصة بي. هنا

* في وقت لاحق، يجب عليك ملء نموذج البيانات وفي النهاية ستظهر الورقة بالاسم و CURP وورقة التسجيل.

*يجب طباعة الملف وملء البيانات المتبقية بقلم.

في غضون ذلك، يجب أن نتذكر أن إشارة المرور الوبائية يتم الاحتفاظ بها حاليًا باللون الأخضر بفضل انخفاض حالات الاستشفاء في جميع أنحاء البلاد.

قبل بضعة أيام، أعلنت وزارة الصحة (SSA) عن إشارة المرور الوبائية على فيروس كورونا (COVID-19) لعام 2022، والذي سيكون ساري المفعول اعتبارًا من 4 أبريل إلى 17. وأشار إلى أنه للمرة الخامسة على التوالي لن تكون هناك حالة باللون «الأحمر» (الحد الأقصى لخطر العدوى). كان آخرها أغواسكالينتس منذ أكثر من شهرين، وكان الوحيد الذي انخفض إلى هذا المستوى بعد خمسة أشهر (من أغسطس 2021 إلى يناير).

ولن يكون هناك أي كيان باللون البرتقالي (مخاطر عالية) أو أصفر (خطر معتدل). تجدر الإشارة إلى أنه حتى شهر مضى فقط كان Queretaro في هذا المستوى الأخير.

وهذا يعني أنه للمرة الثانية على التوالي، ستكون جميع الولايات الـ 32 في البلاد خضراء (مخاطر منخفضة).

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