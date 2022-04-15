تعليق هيكتور دي موليون الحمضي ضد AMLO ردًا على مارتين مورينو: «بدون تعاطف»

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

بعد إلغاء الانتداب، انتقد العديد من النقاد استشارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، والتي وصفوها بأنها ممارسة لتعزيز غرور الرئيس التنفيذي.

ولدت هذه الحجج، قبل كل شيء، بسبب الامتناع الكبير الذي حدث، حيث أن حوالي 20٪ فقط من الناخبين في البلاد بأكملها صوتوا في المشاورة وكانت هناك حاجة إلى 40٪ منها حتى تكون النتائج ملزمة. تم فرز حوالي 16 مليون صوت، منها 91٪ لصالح استمرار الرئيس في إدارته.

بعد هذه النتائج وموجة الانتقادات ضد هذه العملية التشاورية، نشر الكاتب والصحفي فرانسيسكو مارتين مورينو على شبكاته الاجتماعية تعليقًا مثيرًا للجدل ربط فيه الأمية مع التعاطف مع الرئيس الذي ظهر خلال التصويت في إلغاء الانتداب وأكد أن دعمه تقع هناك.

الذي استجاب له AMLO بسرعة لاستدعائه بعازف classist ومشاركة تقرير تقييمات موافقة القائد العالمي لـ Morning Consult.

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

في هذه الوثيقة، لوحظ أن دعم السكان في المكسيك لوبيز أوبرادور كان 67٪، مما يضعه في المركز الثاني بين أكثر القادة المعتمدين دون رئيس الهند.

وكتب الرئيس «انه واتباع حزب رامبلون المحافظ يجب ان يعلموا ان استطلاع اليوم يضعني فى المرتبة الثانية بين 21 رئيسا للعالم».

وفي مواجهة هذه المناقشة، رد المؤرخ هيكتور دي موليون بتعليق حامض شكك فيه في فائدة هذه النتيجة إذا كان لدى البلاد «حكومة سيئة» والبلد «محطم».

«هاهاها. سيكونون قادرين على وضعه في المقام الأول من المجرة... وما فائدة ذلك للبلد الذي يحكمه؟ مكسورة، إلى أشلاء، مع حكومة سيئة، دون تعاطف، ضحية لحدوثها»

في ذلك المنشور الذي أعده مورينو، قارن خريطتين أنتجهما المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) التي تسجل مستوى الأمية حسب الدولة وفي أخرى مستوى مشاركة الناس في إلغاء الانتداب.

«البيانات التالية من INEGI هي بالتأكيد مضيئة وتكشف عن أصل قوة لوبيز أوبرادور. كلما زادت الأمية، زادت الأصوات لصالح مورينا... «، كتب الكاتب الذي رأى ضد AMLO وحكومته يسمى التحول الرابع (Q4).

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

بينما قال الرئيس إنه فخور وأن «التعليم ليس هو نفسه الثقافة».

وبالمثل، وضع الصحفي والممؤرخ هيكتور دي موليون نفسه ضد التدابير الأمنية التي اعتمدتها حكومة 4T، من بين قضايا أخرى.

كانت هذه هي الحالة التي منعت فيها الحكومة مجلة نيكسوس من إبرام عقد مع الحكومة لمدة عامين وفرضت غرامة تقارب مليون بيزو، والتي وصفها الصحفي بأنها «شكل من أشكال الرقابة غير المباشرة».

أو شارك فيه قصة وفاة هيلدا كروز، التي توفيت بسبب COVID-19 عندما لم يتلق مساعدة من أي مستشفى. تم وصف هذه القصة من قبل Estefanía Veloz، وهي متواصل ومتعاون مع Canal Once، بأنها مزيفة الأخبار، وأشار إلى دي موليون لإهمال المفترض التحقق من صحة البيانات.

فأجاب عليه: «بهذه الطريقة يستخدمون @CanalOnceTV لمهاجمة أولئك الذين ينتقدون حكومة @lopezobrador_».

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