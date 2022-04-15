سمعت انفجارات ثقيلة خلال الصباح الباكر في كييف

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

في الساعات الأولى من يوم الجمعة, سمعت انفجارات قوية في كييف وصارت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في جميع أنحاء أوكرانيا, حيث كان السكان يستعدون لمزيد من الهجمات الروسية بعد غرق السفينة الحربية الرئيسية في موسكو على البحر الأسود بعد حريق.

ويبدو ان الانفجارات كانت من بين الاكثر حدة فى منطقة العاصمة الاوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية من المنطقة فى وقت سابق من هذا الشهر استعدادا للمعارك فى جنوب وشرق البلاد.

ادعت أوكرانيا غرق موسكفا، مشيرة إلى أن الرائد في الحقبة السوفيتية لأسطول البحر الأسود الروسي أصيب بأحد صواريخه. غرقت السفينة في وقت متأخر من يوم الخميس أثناء سحبها إلى الميناء، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 500 من أفراد الطاقم على متن السفينة السياحية بعد انفجار الذخيرة التي كانت على متنها، دون الاعتراف بالهجوم. تدعي أوكرانيا أنها هاجمت السفينة الحربية بصاروخ نبتون مضاد للسفن مصنوع محليًا.

Los ataques rusos han dejado graves daños en Ucrania

يأتي فقدان السفينة في الوقت الذي تواصل فيه البحرية الروسية قصفها للمدن الأوكرانية في البحر الأسود بعد 50 يومًا تقريبًا من بدء غزوها. يستعد سكان أوديسا وماريوبول، على بحر آزوف المجاور، لمزيد من الهجمات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تحقق في سبب الحريق على متن الطائرة. أكدت الولايات المتحدة أن غرق سفينة موسكفا الحربية «ضربة قاسية» لروسيا

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السفينة الحربية الغارقة في خطاب مسجل بالفيديو حذر فيه من النوايا الروسية لمهاجمة منطقة دومباس الشرقية، بما في ذلك ماريوبول.

أشاد Zelensky بجميع «أولئك الذين أوقفوا تقدم القوافل التي لا نهاية لها من المعدات العسكرية الروسية (...). أولئك الذين أثبتوا أن السفن الروسية يمكن أن تذهب (...) إلى القاع».

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في أعقاب الانفجارات التي وقعت في كييف وخيرسون في الجنوب ومدينة خاركيف الشرقية ومدينة ايفانو فرانكيفسك في الغرب. ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من كييف.

تم تنشيط صفارات الإنذار المضادة للطائرات في جميع مناطق أوكرانيا بعد منتصف ليل الجمعة مباشرة واستمرت في الصوت في المناطق الشرقية من لوهانسك وزابوريزهيا, حتى بعد إسكات تلك الموجودة في أماكن أخرى, قالت وسائل الإعلام الأوكرانية.

(مع معلومات من رويترز)

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