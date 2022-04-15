استيقظ مبكرًا! مونسيرات تريل يغلق ظهر يوم عيد الفصح

بعد يوم من الصيانة والإغلاق التام يوم الثلاثاء على درب سيرو دي مونسيرات، تم تشجيع أكثر من 22,000 شخص على السير في الطريق الحجري إلى ذلك المكان الشهير في بوغوتا يوم الخميس المقدس.

رحب مسار Monserrate أخيرًا بالسكان المحليين والزوار بعد عامين من الإغلاق الكلي والقدرة الجزئية بسبب جائحة covid-19. وشملت القيود الوحيدة النساء الحوامل والحيوانات الأليفة والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والأطفال الذين تقل أعمارهم عن متر واحد والأشخاص تحت تأثير العوامل ذات التأثير النفساني.

بالإضافة إلى ذلك، أصر مكتب عمدة بوغوتا على أنه لا يمكن الوصول إلى المسار إلا بين خمسة صباحًا ومنتصف النهار . ومع ذلك، وصل رجل جاهل واحد أو آخر بعد الوقت المشار إليه في اليوم المقدس الأول ولم يتمكن من تسلق التل سيرا على الأقدام: كان لديه خيارات التسلق بواسطة التلفريك أو القطار الجبلي المائل أو العودة في يوم آخر.

لمنع حدوث ذلك لك، ضع هذا التقييد الزمني في الاعتبار واصل مبكرًا حتى تتمكن من الوصول لأعلى ولأسفل المسار المرصوف بالحصى. إذا وجدت أنها مغلقة، يرجى الامتناع عن تسلق الأدغال إذا لم يكن لديك ما يكفي من تجربة المشي لمسافات طويلة، حيث قد تضيع أو تصاب.

بالإضافة إلى الرياضيين والمتحمسين في الهواء الطلق, بعض الكاثوليك يتسلقون التل خلال الأسبوع المقدس كأبناء الرعية والحجاج, لأنه في الجزء العلوي توجد محمية بازيليكا لسيد المونسيرات الساقط, شخصية دينية نُسبت إليها المعجزات بجميع أنواعها.

وغني عن القول أن دخول البازيليكا مجاني وأنه يعمل مثل أي أبرشية كاثوليكية أخرى: ستكون هناك احتفالات ليتورجية وستقام الأنشطة المعتادة للأسبوع الرئيسي. ومع ذلك، ستتم بعض هذه الأنشطة بعد وقت إغلاق المسار.

على سبيل المثال، الاحتفال بشغف يسوع المسيح - يوم الجمعة العظيمة في الثالثة بعد الظهر - ووقفة عيد الفصح - يوم السبت المقدس في السادسة بعد الظهر. إذا كنت ستحضر هذه الأنشطة، خذ المال معك للصعود أو النزول بواسطة التلفريك أو القطار الجبلي المائل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل بطاقة التطعيم الخاصة بك ضد covid-19 معك.

يرجى ملاحظة أنه سيتم أيضًا بث الأنشطة على Facebook Live، حتى تتمكن من مشاهدتها من المنزل دون أي تكلفة.

أفاد مكتب عمدة بوغوتا أن مسارات كويبرادا لا فيجا وسان فرانسيسكو فيكاتشا ولا أغوادورا وغوادالوبي - أغوانوسو ستكون مفتوحة للمواطنين للزيارة خلال الأسبوع المقدس. تقع المسارات الأربعة في التلال الشرقية في بوغوتا.

تضمن الجولات التي سيتم إجراؤها من خلال هذه النظم البيئية الترفيه السلبي وخطة الاستخدام العام لمحمية Los Cerros. للحضور، يجب على المواطنين إجراء تسجيل مسبق في التطبيق https://gme.acueducto.com.co/visitas/. عند الوصول إلى نقطة الالتقاء، سيتحققون من الحصة وبطاقة التطعيم.

تحذرك إدارة المنطقة من أن طريق جوادلوب - أغوانوسو سيتم إغلاقه يوم الجمعة 15 أبريل بسبب الحج الذي سيقام على طول الطريق الرئيسي إلى غوادالوبي. يتم تقييد الحج الذي يحدث من كنيسة نويسترا سينورا دي لا بينيا، في حي لوس لاتشس، إرميتا دي لا بينيا أو ألتو دي لا كروز إلى سيرو أغوانوسو ومحمية عذراء غوادالوبي. الوصول الوحيد هو بالضبط من خلال كنيسة غوادالوبي.

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