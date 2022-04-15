غابرييل كوادري يتوقع هزيمة AMLO مع الإصلاح الكهربائي: «إنه يريد انتصارًا كيفما يتطلبه الأمر»

النائب المثير للجدل لحزب العمل الوطني (PAN)، غابرييل كوادري دي لا توري، الذي وضع نفسه كواحد من أقوى منتقدي حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، أطلق نفسه مرة أخرى ضد إصلاح الكهرباء.

تم تصنيف هذا الاقتراح على أنه نكسة لا تسعى للاستثمار في الطاقة النظيفة، وكذلك من شأنها رفع سعر الكهرباء.

من ناحية أخرى، كان هناك أيضًا نقاش حول مسألة الليثيوم، والتي تسببت في مناقشتها الخاصة، حيث جادلت صناعة التعدين بأن البلاد لا تملك البنية التحتية اللازمة لتنفيذ استخراج المعادن.

بيد ان الرئيس التنفيذى اصر على دوره الاستراتيجى لاقتصاد المكسيك والاجيال القادمة فى البلاد. حتى أنه قال إنه إذا لم تتم الموافقة على الإصلاح يوم الأحد المقبل 17 أبريل، فإنه سيرسل اقتراحًا لإصلاح قانون التعدين.

El presidente afirmó que si no se aprueba Reforma Eléctrica, se enviará reforma para proteger litio FB: Miguel Torruco Garza FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

ومع ذلك، أكد panista أن الرئيس يسعى لتحقيق النصر ولكن يحدث من خلال محاولة الاحتفاظ باستغلال الليثيوم على أيدي الأمة، الأمر الذي سيؤدي إلى حمل الأمة «بين الساقين».

كما تحدث عن تصويت الإصلاح وذكر أن لوبيز أوبرادور، أو كما يشير إليه كاليجولا، قد خسر أمام قرارات محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) في الأصوات المتعلقة بقانون الصناعة الكهربائية (LIE).

وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك الأصوات، على الرغم من أن القانون قد تم اعتماده باعتباره دستوريا، فقد صوت سبعة من الوزراء الأحد عشر لصالح عدم دستورية القانون. لم يتبق سوى صوت واحد لاتخاذ القرار.

في مواجهة هذه الأحداث، ادعى أشخاص مثل سانتياغو كريل ميراندا أنه غير ضروري، لأن المادة 27 تنص بالفعل على أن الليثيوم، كونه موردًا طبيعيًا في الأراضي المكسيكية، كان تحت حماية الأمة.

La Reforma Eléctrica será votada este domingo 17 de abril (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

من ناحية أخرى، قارن كوادري هذا القرار باتخاذ التدابير في البلدان الأخرى التي اختارت تأميم المورد، مثل بوليفيا مع إيفو موراليس، والتي، كما أكد، كانت فاشلة.

هذا النقد هو جزء من الأحداث الأخيرة بعد الإعلان عن أن النائب كارلوس أيسا داماس من هيئة الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، قدم دعمه للإصلاح الكهربائي على الرغم من حقيقة أن حزب الألوان الثلاثة ذهب في الاتجاه المعاكس.

El diputado priista decidió dar la espalda a su partido para votar a favor de la Reforma (@colt1972)

لهذا السبب، أدانته العديد من الشخصيات في السياسة المكسيكية وكذلك الصحفيين والمعلقين وغيرهم الكثير، الذين وصفوا قراره بأنه «خيانة للوطن».

بالطبع، كان هناك أيضًا أولئك الذين أشادوا بهذا القرار من خلال شبكاتهم الاجتماعية. وأشاد أعضاء حزب Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) والمتعلق بالحزب الرسمي بدوره، الذي أشاروا إليه على أنه عمل وطني.

وبالمثل، أكد غابرييل كوادري أن AMLO لديها بالفعل 11 صوتا معارضا لصالح الإصلاح.

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