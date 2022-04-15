أخذت فرانسيا ماركيز فضائح الدخل الزراعي الآمن و «الغزير» في مواجهة ألفارو أوريبي

ونادراً ما ترد مرشحة نائب الرئيس فرانسيا ماركيز على الأسئلة التي طرحها عليها منتقدوها السياسيون. ومع ذلك، فإن الانتقادات الأخيرة التي أرسلها إليه الرئيس السابق ألفارو أوريبي فيليز كانت القشة الأخيرة التي أدت إلى رد وقد صوت ثالث أكثر طموحا في جميع المشاورات بين الأحزاب في 13 آذار/مارس.

بدأ كل شيء بعد أن أكد الرئيس الطبيعي للمركز الديمقراطي أن «دونا فرانسيا»، كما يقول لصيغة نائب الرئيس غوستافو بترو، ليست «غبية» للقاء أن ماركيز منتسب إلى بورفينير, أحد صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة في كولومبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القائد الاجتماعي قد وضع أيضًا موقفًا متشددًا ضد الشركات الخاصة التي يساهم فيها المواطنون في معاشاتهم التقاعدية. تسبب ثالوث أوريبي في ضجة كبيرة في البلاد وردود فعل متعددة، بما في ذلك ردود فعل فرانسيا ماركيز نفسها.

ولم يشكك المرشح لمنصب نائب الرئيس فى ثنية الرئيس السابق الذى يتم التحقيق معه حاليا فى جريمتين فحسب، بل جلب ايضا العديد من الفضائح التى تورط فيها مسئولوه السابقون.

على سبيل المثال، ذكره ماركيز بمسألة الدخل الزراعي الآمن، التي يواجه أندريس فيليبي أرياس (وزير الزراعة السابق في حكومة أوريبي) حكما بالسجن. حتى أنه استخدم مصطلح abudinear للإشارة إلى فضيحة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم فيها جمع أكثر من 70 مليار بيزو لتزويد المناطق الريفية في البلاد بالإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن أبودينير يشير إلى لقب وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة، كارين أبودينن، التي يقال إنها الشخص الرئيسي المزعوم المسؤول عن فقدان مبلغ المليونير من الأموال الحكومية. بالنسبة لهذه المشكلة، كان على Abudinen التخلي عن المحفظة خلال عام 2021.

لم تمر هذه الأحداث دون أن يلاحظها أحد من قبل فرانسيا ماركيز، التي استذكرت الفضائح المذكورة أعلاه في ثلاثية ردها، والتي أطلقت عليها ساخرًا اسم رئيس الدولة السابق «دون ألفارو» ونصت نفسها عن أي عمل من أعمال الفساد التي يمكن أن تجعلها موحلة.

Candidata vicepresidencial Francia Márquez se enfrenta al expresidente Álvaro Uribe.

حتى الآن، لم يستجب أوريبي لنائب غوستافو بيترو. ومع ذلك، فإن وظيفة رده لديها بالفعل أكثر من 14،000 إعجاب ومئات التعليقات من المتحجرين الذين احتفلوا برد ماركيز على السيناتور السابق للمركز الديمقراطي.

إنها ليست الأولى التي أثار فيها ألفارو أوريبي تساؤلات ضد صيغة نائب الرئيس للميثاق التاريخي. في الآونة الأخيرة، أصبح من المعروف أن المرشح لمنصب نائب الرئيس كان أحد المستفيدين من دخل التضامن، الذي يهدف إلى دعم المواطنين الذين هم في وضع اقتصادي صعب.

رد الرئيس السابق على ثالوث من منفذ إعلامي شارك الأخبار المتعلقة بالمرشح وتحدث عن المساعدات المالية دون ذكر فرانسيا ماركيز مباشرة. كتب أوريبي على حسابه على تويتر: «أتمنى أن يتوسع دخل التضامن إلى 5 ملايين أسرة فقيرة ويزيد المبلغ».

وأشار السيناتور السابق إلى أن المنحة يجب أن يكون لها معاد للائتداد مثل «الدراسة، والعمل، ورعاية الأسرة، وتحمل مسؤوليات محددة مع البيئة».

قبل بضعة أيام اختلف أيضًا عن ماركيز حول دفاعاته إلى Colpensiones. وقال أوريبي للزعيم الأفرو أن وجود عدد أقل من المتقاعدين «ليس فسادا»؛ في الواقع، حتى أنه أوضح لماذا موقفه سيكون خاطئا، وفقا له.

قال ألفارو أوريبي على ملفه الشخصي في Instagram: «Doña Francia، في نظام شاب مثل نظام الأموال، وجود عدد أقل من المتقاعدين ليس الفساد، المال موجود في الحساب الفردي لكل عامل، مع عوائد التضخم بالإضافة إلى 8، لضمان المعاش عندما يستوفون المتطلبات».

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