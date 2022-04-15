FLIP ترفض الادعاءات للصحفيين الذين حققوا في العملية العسكرية في بوتومايو

رفضت مؤسسة حرية الصحافة (FLIP) المزاعم للصحفيين الذين سافروا إلى بوتومايو للتحقيق في العملية العسكرية في 28 مارس. قام المراسلون من El Espectador و Vorágine و Revista Cambio بتحالف وذهبوا إلى قرية ألتو ريمانسو للتعرف على الأحداث التي يجري التحقيق فيها الآن من قبل مكتب المدعي العام والكيانات الأخرى.

من المهم أن نتذكر أن العملية قدمت من قبل وزارة الدفاع باعتبارها إنجازا ضد الاتجار بالمخدرات، حيث تم فصل 11 من المنشقين المزعومين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا؛ ومع ذلك، بعد أيام أصبح من المعروف أنهم في الواقع مدنيين كانوا في سوق سعى لجمع الأموال من أجل شارة بصمات الأصابع.

تم التحقق من هذا الوضع من قبل الصحفيين، الذين جمعوا الأدلة والشهادات التي تبين أن العملية تحولت إلى مذبحة ضد المدنيين الأبرياء. في الواقع، أشارت المنظمات الاجتماعية والمجتمع نفسه في بلدية بويرتو ليجويزامو إلى أنها ستكون جريمة قتل بموجب طريقة «الإيجابيات الكاذبة».

بعد أن نشرت وسائل الإعلام أدلة وقصص الضحايا, انتقد المرشح الرئاسي إنريكي جوميز الصحفيين الذين أجروا التحقيق.

«هناك موقف منافق اتخذت العديد من وسائل الإعلام لافتات الاتجار بالمخدرات إلى ضعف السكان الأكثر ضعفا في البلاد»، كتب الطامح لحركة الإنقاذ الوطني. بدوره، وصف الأخبار بأنها «متحيزة» وطلب من وزير الدفاع، دييغو مولانو، «الوقوف إلى جانب وتقديم ملفاته».

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وبهذه التصريحات، أصدرت منظمة «فليب» بيانا صحفيا أكدت فيه أن «هذه الأنواع من الادعاءات، التي لا أساس لها والتي تربط الصحفيين أيضا بأعمال غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات، تسعى إلى نزع الشرعية عن عملهم، ولكن قبل كل شيء تعرضهم للخطر». أطلقت المؤسسة على كلمات غوميز «غير مسؤولة إلى حد كبير» حيث كانت الصحافة الكولومبية واحدة من أكثر الجهات الفاعلة انتهاكًا بسبب النزاع المسلح.

وكحجة، أشارت منظمة FLIP إلى حكم صادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR): «خلال عام 1990 (...) تم استهداف الصحفيين من قبل مختلف الجهات الفاعلة في النزاع بسبب انتقادهم أو استنكارهم أو الإبلاغ عن قضايا حساسة، وخاصة العنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات».

من ناحية أخرى، كتب مرشح حركة الإنقاذ الوطني أيضًا على تويتر أن «وسائل الإعلام لا يتم الحكم عليها أو الحكم عليها من قبل الرجال الشجعان الذين يشكلون القوات المسلحة. يجب أن تتم الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الظروف».

وهكذا، ذكّرت FLIP Gómez بأن الصحافة لديها ضمانات للتحقيق في المسائل ذات المصلحة العامة. وقالت المؤسسة في البيان الصحفي: «في هذا الصدد، حكمت المحكمة الدستورية في عام 2009 وأوضحت أن «الحقيقة القضائية»، أي التي تنشأ عن الإجراءات القضائية، لا ترقى بالضرورة إلى «الحقيقة الحقيقية».

وقال الكيان إن المرشح للرئاسة يجب أن «يميل إلى ضمان وجود مناخ جيد لممارسة الصحافة. ومع ذلك، فإن جوميز يبتعد عن تلك الالتزامات». كما طلبوا منه تصحيح تعليقاته و «الامتناع عن إجراء تقييمات تعرض الصحفيين للخطر».

كما دعا مكتب النائب العام والمجلس الانتخابي الوطني إلى وضع استراتيجية لمنع العنف الانتخابي عندما يكون موجهاً إلى الصحافة واعتماد عقوبات ضد المسؤولين عنها.

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