يعتقد فابيان سانابريا، المتهم بالاعتداء الجنسي على طلابه، أن المغفرة الاجتماعية لبترو: «إنه اقتراح أخلاقي»

بالإضافة إلى العاصفة السياسية التي يواجهها المرشح الرئاسي غوستافو بترو لاقتراحه «المغفرة الاجتماعية» هو جانب آخر - مثير للجدل تمامًا -: دعم فابيان سانابريا، الأستاذ في الجامعة الوطنية في كولومبيا، المتهم بالاعتداء الجنسي المزعوم على العديد من الطلاب.

تم تسجيل الدفاع عن عالم الاجتماع على الفيديو، بعد أن دعاه عضو المجلس السابق هولمان موريس، صديق بترو المقرب، إلى برنامجه على القناة الثالثة، حيث حاول تبرير اقتراح المرشح للميثاق التاريخي.

بالنسبة للأكاديميين، فإن المغفرة الاجتماعية لـ Petro ليست فكرة بعيدة المنال، كما أشار العديد من السياسيين من مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، تقول سانابريا إن هذا النوع من العفو لا يُمنح لـ «la topa tolondra». كان هذا تدخله:

في خطابه، الذي تم نشره على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية مع رسائل سخط، برر المعتدي المزعوم بطريقة أو بأخرى فكرة بترو، والتي يقال أنها تفيد العديد من السجناء المدانين بالفساد، مثل الأخوين إيفان وصموئيل مورينو، أبطال ما يسمى دائري التجنيد في بوغوتا.

«ما نراه في كولومبيا، للأسف، هو أنه مجتمع مريض (...) نحن مجتمع نحن في» العين للعين والأسنان للأسنان». نحن في عالم من التأشير، اليسار واليمين، صعودا وهبوطا»، قال المعلم الجامعي.

في وقت لاحق، حاولت سانابريا أن تتشابه بين مرض معوي والمغفرة الاجتماعية التي كان عمدة بوغوتا السابق في عين الإعصار لبضعة أيام. «لا يمكن للمجتمع علاج النباتات المعوية إذا كان بالتأكيد لا يأخذ القليل من الشوفان والألياف. اقتراح العفو الاجتماعي (...) هو اقتراح أخلاقي، وبالطبع يستغرق أجيالًا، يستغرق عقودًا، ولكن يجب الإشارة إليه، يجب توجيهه (...) إنه ليس عدم مسؤولية فورية «، أجاب الأستاذ خلال برنامج هولمان موريس، الذي احترق في الانتخابات التشريعية الأخيرة عندما تم عقد مقعد في مجلس الشيوخ. لحركة قوة المواطن.

في يناير 2022، قدم مكتب المدعي العام الأستاذ الجامعي أمام قاضي الضمان واتهمه بجريمة الوصول الجسدي العنيف الذي تفاقمت بسبب الثقة.

وفقًا للمدعي العام، تم اتخاذ القرار ردًا على الشكوى المقدمة في 23 يوليو 2020 من قبل اللجنة النسوية للشؤون الجنسانية التابعة لقسم الأنثروبولوجيا بالجامعة الوطنية، والتي تمثل فيها شكاوى مختلفة من بعض الأساتذة المرتبطين بتلك التعليمية. مؤسسة. ولهذا السبب، كان من الضروري إنشاء فريق عامل داخل وحدة الجرائم الجنسية التابعة لمديرية الادعاء العام في بوغوتا، من أجل إجراء دراسة وتحليل مستفيضان لكل قضية من القضايا المعروضة.

ووفقا لمكتب المدعي العام، استدعى المدعى عليه في شقته، الواقعة في قطاع لاس أغواس في وسط مدينة بوغوتا، وهو شاب كان مهتما بالحصول على سيرة ذاتية للحصول على وظيفة، لكنه كان سيستغل الصعوبات المالية التي يواجهها تلميذه ويزعم أنه أجبره على ممارسة الجنس مع له.

تسببت الاتهامات المثيرة للجدل ضد الأستاذ في استجواب بترو بشدة على الشبكات الاجتماعية، لدرجة أن العديد وبخه لتلقيه دفاعات من شخصيات مثيرة للجدل مثل سانابريا أو، كما قيل في الساعات الأخيرة، من ماركوس دي خيسوس فيغيروا غارسيا، المعروف باسم «ماركيتوس فيغيروا» أو الاسم المستعار له «El perrero de los malcriaos», مهرب مخدرات كولومبي, مهرب, شبه عسكري سابق و قاتل محترف.

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