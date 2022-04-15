أرسل إريك روبين رسالة إلى قراصنة له بعد استعادة Instagram له

بعد استعادة حسابه في Instagram، قام Erik Rubín بتحميل هذا الفيديو

قبل بضعة أيام، بينما كان إريك روبين في إجازة، تم انتهاك حسابه على Instagram من قبل شخص غريب، كما ذكرت أندريا ليجاريتا في ملفه الشخصي على هذه الشبكة الاجتماعية.

بمجرد أن استعاد مغني Timbiriche السيطرة على حسابه، سجل مقطع فيديو أرسل فيه رسالة إلى «المتسللين»، في التسجيل، يمكن رؤيته بجدية كبيرة يشرح الموقف ثم بدأ في القيام برقصة كسخرية، لأنهم لم يتمكنوا من أخذ الوصول إلى إنستغرام.

كان مربع التعليق مليئًا بتعليقات داعمة من زملائه، بما في ذلك أدريان أوريبي وأليكس سوتو وروكسانا كاستيلانوس وإلياس سربانتس من فرقة ماغنيتو.

قبل يومين، قاطعت أندريا ليجاريتا عطلة عيد الفصح بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أن حساب إريك روبين على إنستغرام قد تم اختراقه.

حدث الوضع يوم الأربعاء 13 أبريل، خلال الرحلة العائلية التي كانوا سيقومون بها إلى أوروبا ولعدة ساعات، لم يعرف عشاق هذه العائلة ما إذا كانوا قد تمكنوا من استرداد الحساب.

في مواجهة اليأس، اختارت المذيعة تحذير معجبيها، فاجأها مضيف زميل هوي ما يقرب من 6 ملايين متابع على المنصة من قصصها بأخبار غير متوقعة: «لقد اخترقوا حساب Erik's Instagram! يرجى عدم فتح الروابط أو الرسائل التي ترسلها من هناك! نحن نحاول استعادتها».

لعدة ساعات، بدا الحساب «غير مرئي» في عمليات البحث، ولكن تم استرداده بسرعة بعد يومين. في ذلك الوقت، لم تشارك الممثلة أو بناتها المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على شبكاتهم الاجتماعية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها فنان مكسيكي عن قرصنة وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارته للقارة الأوروبية. في سبتمبر 2021، مر جيرالدين بازان بموقف مماثل وشارك تجربته مع متابعيه على Instagram بمجرد أن استعاد السيطرة الكاملة على ملفه الشخصي بعد حوالي 24 ساعة.

«الانتباه، تم اختراق حسابي (...) يرجى تجاهل أي رسالة»، وكتب في قصصه.

كما أوضحت ممثلة أوبرا الصابون في تلك المناسبة، لاحظت أثناء إقامتها في إسبانيا أن شيئًا غريبًا جدًا بدأ يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد اتصالها بخدمة الإنترنت المجانية التي تقدمها بعض المطاعم المحلية واتخذت الاحتياطات على الفور، لكنها لا تزال بحاجة إلى الانتظار حتى تكون قادرة على إعادة الدخول لها لديها الأمن.

أما بالنسبة لحياته المهنية، فقد شارك إريك روبين في جدل قبل بضعة أيام، حيث يبدو أنه كاد يقبل أبيو كويجانو، الذي تحول عيد ميلاده في 15 أبريل.

في الفيديو الفيروسي، كان من الممكن أن نرى أن عضو Kabah وعضو Timbiriche كانوا يغنون وقرروا الاقتراب من بعضهم البعض من أجل عناق، ومع ذلك، مددوا اللحظة لعدة ثوان تاركين مسافة قليلة جدًا بين شفاههم.

بعد ذلك، رقصوا لفترة وجيزة، وبدأوا في انحناء رؤوسهم حتى التقيا وانفصلوا أخيرًا دون تحديد القبلة؛ من جانبهم، زاد التوتر بين الجمهور إلى أقصى حد، حيث كان بعض المعجبين يصرخون بالفعل بعاطفة في النهج الحنون.

بعد الاجتماع، جاء إريك روبين لاحتضان أعضاء آخرين في Kabah واستمر في العرض. من جانبهم، اعتنى مستخدمو الإنترنت بجعل التسجيل القصير فيروسيًا وأكدوا أنهم «الزوجان الجديدان» في جولة الحنين.

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