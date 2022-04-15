تطلب ELN من سكان أراوكا إعلان أنفسهم «محايدين» لتجنب إعلانهم هدفًا عسكريًا

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

في يوم الجمعة 15 أبريل، تم إصدار كتيب وقعته جبهة الحرب الشرقية لجيش التحرير الوطني (ELN)، كررت فيه «قرارها السياسي» بمواجهة المنشقين عن فارك بقيادة أرتورو باز، المعروف باسم جيرونيمو، وهي جماعة متبقية كان يدير معها «حربًا شاملة» منذ نهاية عام 2021 والتي أدت إلى أزمة إنسانية.

ومن خلال الوثيقة المنسوبة إلى الجماعة المسلحة غير الشرعية بقيادة مانويل فاسكيز كاستانيو، أشار الهيكل المسلح إلى أن هذه المواجهة المسلحة، التي أدت إلى تشريد أكثر من 500 1 شخص، بمن فيهم مقاتلون سابقون في القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في عملية إعادة الإدماج والفلاحين والمواطنين الفنزويليين، «يستمر ولن يكون هناك تنازلات»، ونشر الأزمة الأمنية الخطيرة في هذه المنطقة إلى شرق كولومبيا.

«إن القاعدة الاجتماعية لـ» القوات المسلحة الثورية الكولومبية سابقا «ليست هدفاً عسكرياً ونحث أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالقادة المزعومين ووحدات المرتزقة التابعة لـ «كتلة الجبهة العاشرة» وحلفائهم كثوار ومدافعين عن الأشخاص الذين يحملون سيارات مفخخة، على «تحييد» أنفسهم، حتى يكونوا لا يعتبرون من السكان المقاتلين»، قال ELN في الكتيب.

كما أشاروا إلى أن السكان في هذه المنطقة وعلى الحدود «يجب أن يكونوا هادئين»، مشيرين إلى أن هذه الجماعة المسلحة التي لها وجود قوي في هذه المنطقة حيث السيطرة على بعض الممرات الاستراتيجية والأعمال التجارية غير المشروعة هي «ليست معايير مزدوجة وستواصل» الدفاع عن «الشعبية المصالح والعمال وعملياتهم الاجتماعية والاقتصادية وخاصة حياتهم».

أخيرًا، أشاروا إلى أن حزبهم هو الشعب وأن برنامجهم كان اشتراكية، ولهذا السبب سيتم تنفيذ التحالفات مع الكتلة الشعبية والثورية، وهي رسالة تتزامن مع البيان الذي أصدراه في بداية العام الذي أكدوا فيه أنهم رأوا الحاجة إلى «الدفاع و الأراضي و النسيج الاجتماعي» لل هجوم الذي شنه الاسم المستعار جيرونيمو الذي أدى إلى أزمة إنسانية.

وحذرت مؤسسة حقوق الإنسان جويل سييرا، الواقعة في أراوكا، من تصاعد العنف في هذه الدائرة، حيث وقعت سبع جرائم قتل في أبريل/نيسان، مما يسلط الضوء على وفاة امرأتين. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أنه منذ بداية عام 2022، تعرضت هذه المنطقة للصراع المسلح القاسي الذي ارتكبه منشقون من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وجيش التحرير الوطني والعسكرة المستمرة من قبل القوات المسلحة.

وقالت المؤسسة في بيان مطول: «لا يزال شعب أراوكانو يواجه تصعيد الصراع السياسي والاجتماعي والمسلح، منذ الأيام الأولى من العام؛ الأمر الذي يترك القادة بالفعل مقتولين وتهديدين ومهاجمين وأعمال بربرية وإرهاب، ونزوح. بالإضافة إلى ذلك، أكثر من مائة حالة وفاة عنيفة من بينها سبع نساء، بما في ذلك قاصر».

الضحايا الذين كشفت عنهم المؤسسة هم: بلانكا سانشيز غوميز البالغة من العمر 54 عامًا، والتي قُتلت في 5 أبريل، والتي توفي فيها السيد ماريو مونتويا أيضًا. وبالمثل، تم تسجيل وفاة يوفينال كاريو جالفيس، 56 عامًا، وخورخي غونزاليس.

استمر في القراءة