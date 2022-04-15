إدغار بينيتز متحمس لجامعة يونيفرسيتاريو ضد أليانزا ليما: «يتم الفوز بالكلاسيكيات»

لم يبدأ إدغار بينيتز في أليانزا ليما في المباريات الأخيرة بعد إصابته في بداية الموسم. لم يجد الباراغوايأي مكان في مخطط كارلوس بوستوس بعد تعافيه، ولكن بعد دقائقه الجيدة بهدف ضد كولو كولو لكوبا ليبرتادوريس في منتصف الأسبوع، لديه فرصة كبيرة لبدء هذا الأحد ضد جامعة الدوري الإسباني 1 2022. كان الدافع وراء «الطائر» في السابق.

«كل كلاسيكي يحفزك، إنها بيئة مختلفة. يتم الفوز بالكلاسيكيات ونأمل أن نعود بأفضل طريقة للفوز بها . إنها مباراة مختلفة حيث يتم لعب أشياء كثيرة»، وعلق على كرة القدم الكلاسيكية البيروفية في مقابلة مع برنامج Football Como Cancha من RPP Noticias.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث أيضًا عن الهزيمة الصعبة 2-1 أمام الفريق التشيلي من قبل المجموعة F بطولة دولية. «كانت الفكرة هي البحث عن نتيجة إيجابية، لكن الدقائق القليلة الأولى أصبحت معقدة بعض الشيء بالنسبة لنا. في النصف الثاني تحسنا كثيرا، ولكن تركنا نشعر بأننا فعلنا الأشياء بشكل أفضل قليلا».

سجل لاعب باراغواي المخضرم هدفه الأول في الموسم كجزء من الجولة الثانية من المجموعة F من كأس ليبرتادوريس 2022. ظهر لاعب كرة القدم وهو يأخذ حارس المرمى من ظهره ويعبر تسديدة إلى المرمى بعد لعب جماعي ممتاز من قبل «الحميمين» ضد «الرئيس». لم يسجل منذ أغسطس 2021، عندما سجل سبورت هوانكايو في التعادل 1-1 للمرحلة الثانية من الدوري الإسباني 1.

دعونا نتذكر أن إدغار بينيتز لعب بالفعل لعبة كلاسيكية ضد Universitario وكان العام الماضي ، عندما فاز أليانزا ليما 2-1 في الملعب الوطني. لعب المنتخب الوطني السابق حتى 66 دقيقة. تم تسجيل الأهداف من قبل ريكاردو لاغوس وأكسل مويانو. تم خصم نيلسون كابانيلاس مقابل «merengues».

Soccer Football - Copa Libertadores - Second qualifying round - Second Leg - Corinthians v Guarani - Arena de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil - February 12, 2020 Guarani's Edgar Benitez during the warm up REUTERS/Amanda Perobelli REUTERS

تاريخ ووقت الجامعة مقابل أليانزا ليما

سيجتمع كلا الفريقين في ملعب Monumental de Ate من الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت بيرو) وستحصل على 57,000 تذكرة ممكنة للجماهير المحلية. سيتم بث المباراة، التي ستقام في إطار التاريخ العاشر لبطولة Apertura الدوري الأول 2022، على قناة GOLPERU. سيكون المسؤول عن تحقيق العدالة هو كيفن أورتيجا، الذي قام بالفعل بتوجيه الكلاسيكيات.

آخر خمس مباريات: يونيفرسيتارو مقابل. ليما علي

2021: جامعة الرياضة 1 - 2 أليانزا ليما

2020: جامعة الرياضة 2 - 0 أليانزا ليما

2019: جامعة الرياضة 1 - 0 أليانزا ليما

2019: أليانزا ليما 2 - 3 جامعة الرياضة

2018: أليانزا ليما 2 - 1 جامعة الرياضة

ألفارو غوتيريز يعتمد على تجربته في الكلاسيكيات

قاد ألفارو جوتيريز أندية كبيرة في أمريكا الجنوبية، مثل بينارول من أوروغواي أو LDU من كيتو من الإكوادور. في تلك السنوات لعب أيضًا كلاسيكيات واكتسب خبرة، مما ساعده في هذه المباراة ضد أليانزا ليما، كما عبر في المؤتمر الصحفي الأخير.

«أعتقد أن تجربة قيادة هذا النوع من المباريات أمر أساسي. أنا لست نفس المدرب عندما أخرجت أول كلاسيكي لي. الحمد لله أتيحت لي الفرصة لأكون مدربًا في العديد من البلدان. البعض مع نتائج جيدة والبعض الآخر ليس كثيرًا هناك عوامل تتعلمها مع مسار المباريات. الطريقة التي يتدرب بها اللاعبون والنهج. هناك كلاسيكيات حيث ركضت من الخلف إلى المنافسين لأنني كنت بحاجة للفوز وغيرها حيث كنت أفضل ونتائج أخرى خدمتني»، وعلق في المؤتمر.

سيقوم غوتيريز بإخراج أول كلاسيكي له في بيرو، ولكن قبل ذلك شارك في أوروغواي.

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