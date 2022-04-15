عيد الفصح 2022: ما هي الأسماك الموصى باستهلاكها لتقليل التأثير البيئي

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

نشرت اللجنة الوطنية للمعرفة واستخدام التنوع البيولوجي (كونابيو) قائمة تضم 28 سمكة ومأكولات بحرية تم اعتماد صيدها على أنها مستدامة. تعتمد شهادة الاستدامة على تقييم السكان البحريين المستهدفين وصحة النظام البيئي.

الأنواع المعتمدة موجودة بشكل رئيسي في شمال وجنوب المحيط الهادئ وخليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي. لم يتم إغلاق صيد ثلاثة عشر منهم، أكثر من نصفهم، لذلك لا يؤثر استهلاكهم على بقائهم في البرية.

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

من بين أنواع الأسماك التي يتم صيدها بشكل مستدام بعض الأنواع الشائعة مثل huachinango المحيط الهادئ, التونة ذات الزعانف الصفراء, باس الفضة وأنواع مختلفة من السردين مثل الماند الأزرق ومونتيري. في القائمة أيضا الماعز المخطط، الطائرة الورقية المخططة، الماكريل الحصان من باجا، وكذلك تشيرنا الأمريكية ونيغريلو.

أما بالنسبة للمأكولات البحرية، فمن المستحسن أن تستهلك السلطعون الأزرق والأخضر، البطلينوس الأحمر والشوكولاته، جراد البحر كاليفورنيا، الكالس الفأس، الأخطبوط الصخري الأطلسي، الحبار العملاق، وكذلك الروبيان الأبيض والأزرق والبني.

وتضيف السلطات أنه بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية المعتمدة، يمكن للمستهلكين تناول المنتجات المدرجة في الفئة الموصى بها بثقة، لأن لديهم درجة أقل من 5. يمكن الرجوع إلى الفئات في إشارة مرور كونابيو، التي تلخص فئات المخاطر، الإغلاق، أنواع الالتقاط، البصمة البيئية والحالة السكانية.

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

في إشارات المرور، يمكنك أيضًا التحقق من مكان اصطياد كل نوع، نظرًا لأن أصل المنتج هو عامل يجب أخذه في الاعتبار عند اختيار المأكولات البحرية التي يجب تناولها. توصي اللجنة باستهلاك الأنواع التي يتم صيدها محليًا لأن بصمتها البيئية أقل من المنتجات المستوردة، لذلك يكون لها تأثير سلبي أقل على البيئة.

استهلاك المنتجات التي تأتي من الخارج أقل موصى به بسبب مستوى التلوث الناجم عن نقلها. للوصول إلى مراكز التوزيع، تمر بعمليات تلويث مثل التبريد والتعبئة والنقل.

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

ومن المعايير الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار للاستهلاك المسؤول للأنواع البحرية حالة السكان ونوع الصيد. يُنصح بشراء الأسماك والمحار من مجموعة سكانية ذات إمكانات إنمائية، حيث توجد إمكانية لزيادة المصيد بطريقة احترازية وخاضعة للرقابة أو من منطقة ذات أقصى استخدام مسموح به، حيث يكون الصيد الأمثل ولكن لم يعد من الممكن زيادة الصيد دون توليد الإفراط في الاستغلال

فيما يتعلق بطريقة الالتقاط، فإن النظام البيئي الأكثر احترامًا هو النظام الانتقائي، حيث يتم صيد الأنواع المستهدفة فقط. في حين أن الأكثر توغلاً هو غير انتقائي، حيث يتم صيد أنواع وأحجام مختلفة ليست الهدف، حتى يتمكنوا من إيذاء الحيوانات مثل الدلافين والسلاحف والطيور.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 650 نوعًا من الأسماك التجارية والمحار في البلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك ممارسات غير قانونية مثل صيد الأنواع المهددة بالانقراض أو خلال موسم الإغلاق. في الآونة الأخيرة، وقعت المكسيك والولايات المتحدة اتفاقيات لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية النظم البيئية البحرية. وهذا مستمد من الحاجة إلى حماية النظم الإيكولوجية البحرية المهددة بالصيد غير المشروع والتلوث البلاستيكي.

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