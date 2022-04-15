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الجمعة 15 أبريل 2022
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ديبانهي إسكوبار: تقدم لجنة البحث في نويفو ليون مكافأة بقيمة 100,000 بيزو للحصول على معلومات

شوهدت الشابة آخر مرة في الصباح الباكر من 9 أبريل في بلدية إسكوبيدو بجوار الطريق.

Newsroom Infobae

15 أبريل 2022

بعد أسبوع من رؤيته لآخر مرة، أعلنت اللجنة المحلية للبحث عن الأشخاص في نويفو ليون عن مكافأة قدرها 100,000 بيزو للحصول على معلومات ساعدت في العثور على ديبانهي سوزانا إسكوبار بازالدوا.

أثارت القضية ضجة في المجتمع المكسيكي بسبب كيفية وقوع الأحداث. حضرت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا حفلة في كوينتا في بلدية إسكوبيدو مع أصدقائها. في الصباح الباكر من يوم 9 أبريل، في طريق العودة إلى منزلها، تم تصويرها بجوار طريق للكيان. تلك كانت آخر معلومة عنها

وفي حديثه إلى الصحافة، قال والد الشابة إنه بالإجراء الجديد يأمل أن يزداد تدفق المعلومات للعثور على مكان ابنته. وبالإضافة إلى ذلك، رحبت بالتنسيق المشترك بين الوكالات الذي يتم الحفاظ عليه في الدولة.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León
Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

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