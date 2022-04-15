أكد داميان الكازار أن «الشعب لن يرحم» المعارضة إذا صوتوا ضد الإصلاح الكهربائي

من أكثر الشخصيات المتحمسة في الدفاع عن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، وحركته السياسية التي تطلق على نفسه اسم التحول الرابع (Q4)، بلا شك الممثل داميان الكازار، الذي في عدة مناسبات دعم الإجراءات والبيانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية.

الآن، مع الجدل حول إصلاح الكهرباء، قرر المنتج أيضًا إطلاق نفسه ضد الأحزاب التي تشكل كتلة المعارضة: الثورة المؤسسية (PRI)، الثورة الديمقراطية (PRD) والعمل الوطني (PAN).

من حسابه على فيسبوك، أكد بطل فيلم El Infierno أن المواطنين «لن يرحموا» هذه المنظمات السياسية في الانتخابات المقبلة في يونيو، والتي سيتم فيها تحديد بعض المحافظات المهمة.

كما أكد أن هذا القرار سيتخذ لأن ائتلاف Va X Mexico وحلفائه «حاولوا» الإضرار بالبلاد من خلال دعم الشركات الأجنبية على سيادة الدولة المكسيكية في مجال الطاقة.

«إذا علم PRI و PAN و PRD أنفسهم الاستمرار في الإضرار بالمكسيك من خلال التصويت لصالح الشركات الأجنبية، فلن يرحم الناس في 5 يونيو في أغواسكاليينتس، دورانجو، هيدالغو، أواكساكا، كوينتانا رو وتاماوليباس. إذا صوتوا ضد #ReformaElectrica، سيصوت الشعب ضد PRI و PAN و PRD في الانتخابات القادمة حيث سيتم انتخاب الحاكم. شاهد استطلاعات الرأي!» ، كتب داميان الكازار.

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

بعد ساعات، من شارك في فيلم قانون هيرودس هذه الرسالة على حسابه على تويتر، وكرر أن السكان سيديرون ظهورهم له أيضًا «في ولاية المكسيك في عام 2023 ناهيك، هناك على أي حال».

علق مستخدمو هذه الشبكات الاجتماعية على منشورات Alcázar وعبروا عن مواقف مختلفة. أشاد البعض بكلمات الممثل وأكدوا أنه في ولاياتهم ستكون أيضًا نهاية عصر المعارضة اليوم.

قرر قطاع آخر من مستخدمي الإنترنت، منتقدي الإدارة الحالية، أن يعارضه من خلال نشر بيانات حول إلغاء الانتداب، مع تسليط الضوء على حقيقة أن أكثر من 80٪ من السجل الانتخابي لم يشاركوا. بالإضافة إلى ذلك، قرروا إصدار رسم بياني يوضح زيادة في رفض لوبيز أوبرادور كرئيس للبلاد.

في الأيام الأخيرة، جادل المترجم بأن مناقشة الإصلاح لا تنطوي فقط على قضايا التشريع المكسيكي، ولكنها تتعلق أيضًا بـ وضع المشرعين لصالح أو ضد الشركات الأجنبية, بدلا من قضية الطاقة النظيفة.

«النقاش الرئيسي لـ #ReformaEléctrica ليس بين الطاقة النظيفة والقذرة. المعضلة بالنسبة للمشرعين لدينا هي تحديد الجانب الذي يتخذونه. من شعب المكسيك أو من الشركات الأجنبية؟» ، استجوب الكازار.

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

الآن، بعد طلب قدمه نواب الحركة الوطنية للتجديد (مورينا)، سيتم مناقشة الإصلاح الكهربائي والتصويت عليه من قبل الجلسة العامة يوم الأحد 17 أبريل، بهدف، كما جادل إجناسيو ماير، بنشر المعلومات للمواطنين حول مشروع القانون التشريعي هذا.

ومع ذلك، نددت المعارضة بأن استراتيجية حزب الكرز هذه هي السعي للحصول على المزيد من الأصوات لصالحهم، لأنهم علموا أنهم لو اجتمعوا في 11 و 12 أبريل كما هو متفق عليه مع مجلس التنسيق السياسي (جوكوبو)، لكانوا قد خسروا.

و فيما يتعلق بهذه المسألة, قال نائب Acción Nacional, غابرييل كوادري, إن 11 مشرعا معارضا «مقتنعون» بالفعل لتأييد ذلك. بيد انه لم يعط مزيدا من المعلومات حول من هم النواب.

«كاليجولا يضغط ويبتز وتهدد نواب المعارضة بالتصويت لصالح إصلاحهم المضاد الكهربائي الشاذ. لديهم 11. إنهم بحاجة إلى 52 ″، أعلن العضو المثير للجدل في اللونين الأزرق والأبيض.

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