COVID-19: اختبار التنفس الأول المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والذي يكتشف فيروس كورونا في 3 دقائق

FILE PHOTO: Signage is seen outside of the Food and Drug Administration (FDA) headquarters in White Oak, Maryland, U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا للاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيصي COVID-19 يمكنه اكتشاف فيروس كورونا في عينة تنفس، في بضع دقائق وبدرجة عالية من الدقة ، وفقًا للوكالة الموضحة في بيان.

محلل التنفس InspectIR COVID-19 مشابه في الحجم لحجم الحقيبة المحمولة، وفقًا للوكالة، ويمكن استخدامه في مكاتب الأطباء والمستشفيات ومحطات الاختبار المتنقلة. يمكن أن يوفر هذا الاختبار التشخيصي نتائج في أقل من ثلاث دقائق، ولكن يجب إجراؤه تحت إشراف أخصائي رعاية صحية مرخص.

قال جيف شورين، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «هذا التفويض هو مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية لـ COVID-19». «تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دعم تطوير اختبارات COVID-19 الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التقنيات التي يمكن أن تساعد في معالجة الوباء الحالي ووضع الولايات المتحدة بشكل أفضل في حالة الطوارئ الصحية العامة القادمة.»

تم التحقق من صحة أداء اختبار InspectIR COVID-19 في دراسة كبيرة شملت 2,409 أشخاص يعانون من أعراض فيروس كورونا أو بدونها. في البحث، تبين أن اختبار التنفس كان فعالاً بنسبة 91.2٪ (النسبة المئوية للعينات الإيجابية التي حددها الاختبار بشكل صحيح) وكشف 99.3٪ عن النتائج السلبية.

FILE PHOTO: A traveller wears a protective face mask on a plane, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Cairo International Airport in Cairo, Egypt, June 18, 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo REUTERS

وأظهرت التجربة أيضًا أنه في عدد السكان الذين لديهم 4.2٪ فقط من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، كان للاختبار قيمة تنبؤية سلبية تبلغ 99.6٪، مما يعني أن الأشخاص الذين يتلقون نتيجة اختبار سلبية من المرجح أن يكونوا سلبيين حقًا في مناطق انخفاض معدل انتشار المرض.

يستخدم اختبار InspectIR COVID-19 تقنية تسمى الكروماتوغرافيا لفصل وتحديد المخاليط الكيميائية والكشف بسرعة عن خمسة مركبات عضوية متطايرة (VOCs) المرتبطة بعدوى SARS-CoV-2 في التنفس الزفير. عندما يكتشف اختبار التنفس وجود علامات المركبات العضوية المتطايرة للفيروس، يتم إرجاع نتيجة اختبار إيجابية مفترضة (غير مؤكدة) ويجب تأكيدها باستخدام اختبار جزيئي.

El analizador de aliento InspectIR COVID-19 tiene un tamaño similar al de una valija de equipaje de mano (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) REUTERS

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أنه « يجب النظر في النتائج السلبية في سياق التعرض الأخير للمريض والتاريخ ووجود علامات وأعراض سريرية متوافقة مع COVID-19، لأنها لا تستبعد عدوى SARS-CoV-2 ويجب عدم استخدامها كنعل أساس العلاج أو قرارات إدارة المرضى، بما في ذلك قرارات مكافحة العدوى».

وقالت الوكالة: «تتوقع InspectIR أن تكون قادرة على إنتاج حوالي 100 أداة في الأسبوع، يمكن استخدام كل منها لتقييم ما يقرب من 160 عينة يوميًا»، مضيفة: «مع هذا المستوى من الإنتاج، من المتوقع أن تزيد قدرة الاختبار باستخدام محلل التنفس InspectIR COVID-19 بنحو 64,000 عينات في الشهر».

* مع معلومات من AP

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