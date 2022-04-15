السلطات والصيادون يبحثون عن طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا سقط في نهر ميتا

تعاني عائلة كولومبية من لحظات من الألم منذ صباح يوم 14 أبريل، عندما كانوا يحتشدون على متن قارب على طول نهر ميتا وسقط طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا في الماء وجرفه التيار. حتى صباح يوم الجمعة، تمضي السلطات إلى الأمام في البحث عن الرافد للعثور على القاصر، لكن عملهم لم يحقق نتائج إيجابية.

وكما ذكرت البحرية الوطنية، التي تقوم بالبحث، غادر شخصان بالغان في الصباح من بلدية أوروكوي، في كازاناري، على متن قارب صغير عبر النهر يعبر منطقة لانيرا. كان على متن القارب شخصان بالغان وطفليهما القاصران، أكبر من ثلاث سنوات وطفل يبلغ من العمر 11 شهرًا.

نشأت المشكلة في ذروة منطقة تعرف باسم تابا أوجو، حيث يبدو أن القارب اصطدم بجسم لا يزال غير معروف، مما تسبب في تحرك القارب بشكل حاد وألقى الطفل الذي سقط في الماء. قفز الوالدان أيضًا إلى نهر ميتا لمحاولة إنقاذ الطفل من التيار، لكن جهودهم كانت عبثا.

في خضم اليأس، أوقف البالغون البحث وقرروا الاقتراب من مشاة البحرية المتقدمة ريفر بوست رقم 42، التابعة للبحرية الوطنية، حيث أبلغوا عما حدث وبدأت السلطات عملية بحث. على الرغم من الجهود، لم يتمكن محترفو البحرية الوطنية من العثور على الطفل.

دعم المجتمع البحث وليس فقط الزي البحري يتقدم على طول النهر, ولكن أيضًا الشرطة, سفن الدفاع المدني وحتى الصيادين الذين هم جزء من المجتمع.

على الرغم من أن العديد من المواطنين في هذه المنطقة من البلاد اعتادوا على التعبئة في هذه القوارب الصغيرة، إلا أن السلطات غالبًا ما وجهت دعوات إلى الاهتمام بحيث تحمل دائمًا رجال الإنقاذ بغض النظر عن خبرتهم. ليس من الواضح ما إذا كانت الأسرة لديها بروتوكولات أمان مطبقة على قاربها, لكن الخبراء غالبًا ما يقومون بحملات تعليمية حتى لا يثق السكان الذين ينقلون عادة على متن القوارب بمهاراتهم في الإبحار أو السباحة.

لسوء الحظ، حدثت أخبار كهذه عدة مرات في أجزاء مختلفة من البلاد. هذا الأسبوع، سقط صبي يبلغ من العمر 5 سنوات في نهر سينو، في خضم إهمال أقاربه، الذين كان يفترق معهم على ضفاف الرافد. لحسن الحظ، في هذه الحالة تمكنت الأسرة من إنقاذ الطفل بسرعة، مما منع التيار من أخذه بعيدا.

في 17 نوفمبر، على نهر كاوكا، سقطت عائلة كانت تتحرك في شاحنة عبر بويرتو فالديفيا، في نهر كاوكا بسبب حادث. وفي هذه الحالة، كانت أول جثة عثرت عليها السلطات هي جثة طفل دون سن الرابعة، بينما اضطر والديه إلى البحث عنها لعدة أيام.

في حوار مع راديو بلو، أوضح القائد المسؤول عن شرطة الطرق السريعة، الرائد كارينيو لوندونو، أن الإصدارات الأولى تشير إلى أن العائلة كانت مسافرة من قرطاجنة إلى فالي ديل كاوكا. ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن أسباب الحادث غير معروفة، على الرغم من أنه يفترض أنه قد يكون بسبب microsleep للسائق.

«تم الإبلاغ عن حادث طريق على الطريق الذي يؤدي من ميديلين إلى الساحل، كيلومتر 90 قطاع 15. على ما يبدو، تفقد السيارة السيطرة، وتسقط في نهر كاوكا ويتم سحبها على بعد 100 متر إلى أسفل. وقال لوندونو لوسائل الاعلام ان «اسباب السيارة هي مسألة تحقيق».

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