At least seven dead and 27 injured by a Russian attack on buses that evacuated civilians

لقى ما لا يقل عن سبعة اشخاص مصرعهم واصيب 27 اثر هجوم على اتوبيسات اجلاء المدنيين فى بلدة بوروفا بمنطقة خاركوف التى نسبتها السلطات الى القوات الروسية.

وكما أفاد مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف يوم الجمعة على تيليغرام، وقع الهجوم يوم الخميس. ووفقا للسكان المحليين نقلا عن وكالة أنباء أوكرينفورم، توقف سائقي الحافلات، الذين يرون القوات الروسية، حتى يتمكن الناس من الخروج من المركبات «بأيديهم»، لكنهم أطلقوا النار عليهم.

وقد بدأ جهاز الأمن الأوكراني بالفعل تحقيقا لتوضيح ما إذا كان ما حدث يشكل انتهاكا لقوانين الحرب والقتل المتعمد، بموجب القانون الجنائي الأوكراني.

وفي 4 نيسان/أبريل، حثت السلطات الأوكرانية سكان بوروفا على مغادرة المدينة بوسائلهم الخاصة أو في حافلات مجهزة لهذا الغرض. ومنذ ذلك الحين، غادر نصف السكان المحليين، أي ما مجموعه 15,000 نسمة، هناك.

Un soldado ucraniano observa una parte de un vehículo militar ruso destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Husarivka, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de abril de 2022. Imagen tomada el 14 de abril de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis REUTERS

وفي صباح يوم الخميس، دخلت القوات الروسية قرية بالقرب من بوروفا، وفي المساء، أكدت السلطات الأوكرانية أنها تمكنت أيضا من الوصول إلى بوروفا. تم حظر المدينة، وفقًا للصحافة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة خاركيف اوليغ سينيغوبوف ان اكثر من 500 مدني بينهم 24 طفلا لقوا حتفهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال حاكم المنطقة الذي تعرضت عاصمته خاركيف للقصف الشديد من قبل الجيش الروسي في شريط فيديو نشر على قناة «تيليجرام» انه «منذ بداية الغزو الروسي قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا».

تقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة قبل الحرب، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الروسية. كان موضوع قتال مكثف لعدة أيام في بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، لكنه ظل دائمًا تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

(مع معلومات من يوروبا برس، وكالة فرانس برس و EFE)

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