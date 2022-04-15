ترك أنطونيو خيمينيز، الذي مثل فريدي رينكون على شاشة التلفزيون رسالة قلبية بعد وفاته

«كولومبيا تعرفه بأنه لاعب كرة قدم عظيم، وأنا أعرفه بأنه إنسان عظيم»، هكذا وصف الممثل أنطونيو خيمينيز فريدي رينكون في عام 2013؛ والحقيقة هي أن كارتاجينيرو كان لديه مهمة عملاقة لتمثيل عملاق بوينافينتورا في مسلسل «La Selección»، الذي تم بثه على قناة كاراكول والتي لعبت فيها أيضا أساطير كرة القدم الكولومبية الأخرى مثل فاوستينو أسبريلا، كارلوس بايبي 'فالديراما ورينيه هيجويتا.

بعد تسع سنوات, لم يتخيل خيمينيز نفسه أبدًا أن المعبود الذي يمثله وأعجب به سيموت بشكل غير متوقع, حدادًا على الغالبية العظمى من بلد شعر بسعادة غامرة بأهدافه المسجلة لأمريكا دي كالي, Independiente Santa Fe والمنتخب الوطني الكولومبي. لم يكن كارتاجينيرو غريبا على تحية الرجل المولود في بوينافينتورا وفي صباح الخميس نشر رسالة عاطفية من خلال شبكاته الاجتماعية.

وفيا لعبادة الأصنام للمهاجم الأسطوري، شارك خيمينيز على ملفه الشخصي في Instagram معرضًا للصور مع رينكون، بما في ذلك بعض اللقطات من توصيفه في عام 2013. مرفقًا، كتب رسالة عاطفية اعترف فيها بأنه لم يفكر أبدًا في لعب معبوده بعد سنوات عديدة.

«في يوم من الأيام عندما كنت طفلاً، رأيتك تلعب كرة القدم، دون أدنى فكرة أنه في يوم من الأيام سأرتدي ملابسك (...) بينما كنت ألعب عندما كنت طفلاً، أعطيت علمنا كرامة وصاح باسم بلدنا بفم كامل يلتقطها إلى الأبد في ذكريات كرة القدم المجيدة!» ، القبض على الفنان في التفاني له موسى.

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ثم أشار إلى أنه كان أكثر من مجرد صدفة أن كلاهما قد التقى على الطريق. «أراد الله أن أكون الشخص الذي يروي قصة رجل، بينما أحب أن أكون كولومبيًا، على الجانب الآخر من بلدي أعطى ميزة لهذا الشعور الوطني وبأي طريقة!» وأضاف معنى «إلى الأبد» إلى العملاق لميناء بوينافينتورا.

وشكره على كرة القدم، على طريقته في الوجود، لجلب الفرح إلى بلد بأكمله في الوقت الذي كانت هناك حاجة إلى سبب ليكون سعيدا؛ «لوضع اسم بلدنا ليبدو بصوت عال ونابض بالحياة مثل صرخة من غول! شكرًا لك على ذلك 5-0، شكرًا لك على هذا الهدف لألمانيا».

تجدر الإشارة إلى أن الممثل كان قادرًا على تفسير الكاريزما والجودة البشرية واللطف الذي ميز اللاعب في الملاعب في الحياة. في السلسلة، تم تذكر وقته في Independiente Santa Fe بشكل مفرط، مما يدل على أن المهاجم وصل إلى المحجر الكاردينال من أغنى الميناء ولكن بدوره أكثر الموانئ غير المتكافئة في البلاد. وقد اعترف العملاق نفسه بهذا الأداء، ولم يتردد خيمينيز في استحضار تلك الإطراء التي أظهرت، وكذلك في مناسبات أخرى عديدة، بساطة أول كولومبي وصل إلى ريال مدريد في عام 1995.

أخيرًا، كتب الشخص المولود في قرطاجنة شكرًا جديدًا للاعب، لأنه من خلال قدرته كان قادرًا على إظهار «ما صنعت منه، وما كان لديك في الداخل وأعطيته لبلد بأكمله! ... آمل أن أكون قد قابلت توقعات قصتك الجميلة وأنك شعرت بالحب والروح التي وضعتها لتحمل اسمك!»

أغلقته رسالته - مرة أخرى - بـ «حتى الأبد، العملاق» المليء بالحنين إلى الماضي، لأنه تم اختياره، في عام 2013، لتمثيل حياة وعمل وموهبة لاعب كان، بالنسبة للكثيرين، «متقدمًا على وقته»؛ ليس فقط بسبب أسلوبه في اللعب ولكن بسبب لطفه.

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