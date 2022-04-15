لا تزال AMLO واحدة من أكثر القادة المعتمدين في العالم: المسح

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك، دافع عن نفسه ضد الانتقادات من قبل الكاتب فرانسيسكو مارتين مورينو مع وهو مسح يجعله واحدا من أكثر القادة الموافقة في العالم.

كما استخدم الصحفي وكاتب العمود في وسائل الإعلام الوطنية والدولية رسومات من المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) لمقارنة الولايات التي تتمتع بأعلى مشاركة للمواطنين في إلغاء الولايات مع أكثر الدول أمية في البلاد.

أجاب AMLO ببساطة أنه فخور بالبيان «لأنه، من بين أمور أخرى، التعليم ليس هو نفسه الثقافة»، ثم شارك استطلاع Morning Consult حول موافقة الرؤساء في جميع أنحاء العالم، حيث يبرز في المركز الثاني.

تأتي البيانات التي قدمها الرئيس من تصنيفات موافقة القائد العالمي لشركة Morning Consult. يشير الاستطلاع إلى أن AMLO حصل على موافقة 67٪، وهو رقم أعلى بكثير من الرؤساء مثل إيمانويل ماكرون (فرنسا، 38٪)، بوريس جونسون (المملكة المتحدة، 32٪) أو جاير بولسونارو (البرازيل، 42٪).

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

في حالة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يمكنك أن ترى النمو الذي حققه في موافقته على مدار العام الماضي. اعتبارًا من 15 أبريل 2021، حصل الرئيس على موافقة الناخبين بنسبة 60 بالمائة فقط. اعتبارًا من 15 أبريل 2020، كانت موافقتها 63٪، لذلك كان انتعاشها يصل إلى أربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.

من بين القادة ذوي معدل الموافقة المنخفض أندريه دودا (بولندا) وبيتر فيالا (جمهورية التشيك) وبوريس جونسون (المملكة المتحدة) وإيمانويل ماكرون (فرنسا) وكارل نيهامر (النمسا) وبيدرو سانشيز (إسبانيا)، وكلها بمعدلات أقل من 40٪ موافقة.

أعلاه AMLO هي ناريندرا مودي (الهند) بموافقة 76٪؛ أدناه، مع أرقام قريبة جدا، هي ماغدالينا أندرسون (السويد) مع 58٪ وإغناسيو كاسيس (سويسرا) مع نفس معدل الموافقة كما السابق.

من ناحية أخرى، بلغت نسبة رفض AMLO 26 بالمائة في العام الماضي، ولكن مقارنة بـ 15 و 2021 و 2020 أبريل، انخفضت إلى 4 نقاط، حيث تم استيعابها في ذلك الوقت في رفض 30٪. أحد الرؤساء بأقل عدد. ماغدالينا أندرسون (السويد) لديها 28٪ رفض، ناريندرا مودي (الهند) لديها 18٪ ولا أحد يبرز في هذا المجال.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

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تستند بيانات المسار الرائد العالمي والبلد إلى متوسط متحرك لمدة سبعة أيام لجميع البالغين في بلد معين، بهامش خطأ زائد أو ناقص 1٪ إلى 4٪، وفقًا لوصف المنهجية على الصفحة نفسها.

وأضافوا أيضًا أن المقابلات تتم عبر الإنترنت بين عينات البالغين الممثلة على المستوى الوطني. في هذا السياق، يتم ترجيح الدراسات الاستقصائية في كل بلد حسب العمر والجنس والمنطقة وفي كل بلد هناك أعطال تعليمية تستند إلى مصادر حكومية رسمية نفسها.

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