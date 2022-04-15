تضع AMLO إنجلز وداروين جانبًا لتسليط الضوء على حب يسوع للفقراء

CIUDAD DE MÉXICO, 04DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó esta mañana su conferencia matutina llevada a acabo en Palacio Nacional, el mandatario mexicano estuvo acompañado por Jorge Alcocer, secretario de Salud, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa de México y Marcelo Ebrard, canciller mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

في يوم الجمعة، نشر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رسالة على شبكاته الاجتماعية بمناسبة الاحتفال بالأسبوع المقدس وأشار إلى مدى إثارة حياة يسوع والخير الذي فعله للبشرية، الذي سلط الضوء على حبه للفقراء.

وذكر الرئيس التنفيذى، الذى عرف نفسه بانه واعظ اجتماعى، انه استشهد يوم الثلاثاء الماضى فى تقريره الفصلي الاول بعلمين عظماء ومفكرين فى التاريخ الحديث مثل فريدريك انجلز وتشارلز داروين.

من خلال حسابه على تويتر، استذكر الرئيس هذا التعيين:

«تماما كما اكتشف داروين قانون تطور الطبيعة العضوية، اكتشف Marx قانون تطور التاريخ البشري: حقيقة، بسيطة جدا ولكن مخبأة تحت الشجيرات الأيديولوجية، أن الإنسان يحتاج، أولا وقبل كل شيء، لتناول الطعام والشراب، ولها سقف واللباس قبل أن يتمكن من القيام بالسياسة والعلوم والفن [أو] الدين...

وشدد على أنه على الرغم من اتفاقه مع هذين العالمين العظماء، إلا أنه يعتبر حياة يسوع وعمله مثيرة، «خاصة بسبب حبه الصادق للفقراء وعمله الثابت بشأن اللاعنف».

وأضاف أن شخصية مبدعة أخرى للفكر العالمي مثل غاندي قالت: «لا أعرف أي شخص فعل للبشرية أكثر من يسوع».

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