دون كسر الباب، يسرقون المعدات الإلكترونية والسمعية البصرية من الجمعية الأطلسية

الأربعاء الماضي، 13 أبريل، أعلن الأمين العام للجمعية الأطلسية، خورخي ماريو كامارغو، أن أربعة أجهزة كمبيوتر وطابعة ووحدة تحكم صوتية ومواد مكتبية أخرى قد سرقت، على ما يبدو خلال عطلة نهاية الأسبوع، في جمعية الإدارات.

وحتى الآن، وفقا للمعلومات التي قدمتها كامارغو إلى راديو بلو، يعتقد أن المعدات سرقت باستخدام وضع الشفط، حيث لم تكن هناك علامات على أن الأبواب الثلاثة لمبنى الجمعية قد أُجبرت.

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن اللصوص دخلوا مكاتب رئاسة الجمعية والمنطقة المالية وغرفة الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لشكوى كامارجو، تم التلاعب بالكاميرات الأمنية بحيث لم يتبق أي سجل.

«أفادوا أن الكاميرات لم تكن في الوضع الأصلي، ثم وصلنا وأدركنا أن أجهزة الكمبيوتر ووحدة التحكم وشعاع الفيديو قد فقدت. سنصل إلى الجزء السفلي من التحقيق»، أوضح كامارجو وفقًا للشهادة التي جمعها راديو بلو.

وأضاف الوزير كامارغو أن الشكاوى ذات الصلة قد قدمت بالفعل إلى شرطة المقاطعة ومكتب المدعي العام للمضي قدما في التحقيقات التي تجد المسؤولين عن السرقة.

وأخيرا، قال إن «هذه المؤسسة، من مجلس الإدارة والنواب، ترفض هذه الأعمال الإجرامية التي تسعى فقط إلى إعاقة العمل الذي تقوم به المؤسسة لسكان المحيط الأطلسي».

وفقًا لراديو بلو، بدأت شرطة بارانكويلا متروبوليتان بالفعل تحقيقات لتحديد كيفية دخول المجرمين إلى المبنى والهواتف المحمولة للسرقة.

على الرغم من حقيقة أنها كانت سرقة صغيرة ولم تكن هناك معلومات مخترقة، إلا أن الحلقة قلقة بشأن حماية مرافق الشركة وإمداداتها.

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وخلال العمليات التي نفذت في أجزاء مختلفة من منطقة العاصمة بارانكويلا، في إطار خطة «ألف نشاط ضد سرقة السيارات»، استعادت شرطة العاصمة بارانكويلا خمس مركبات سُرقت وتم ضبط مركبة واحدة مع إعادة تسجيلها تحديد الهوية.

في هذه العمليات، بقيادة مجموعة التراث الاقتصادي، كان من الممكن استعادة المركبات الراقية التي سرقت بموجب طريقة السرقة وسحبت المواطنين.

كما تم ضبط سيارة، وخلال العملية، عثرت السلطات على 10 أبواب لسيارات مختلفة، وغطاءين، وغطاء صندوق السيارة، و 25 لوحة تحديد الهوية، واثنين من مصدات، وكتلة محرك والعديد من قطع غيار السيارات.

كما أعلنت شرطة بارانكويلا أنها تجسدت القبض على رجل بتهمة جريمة الاستقبال، وأنه سيزعم أنه سيكون مسؤولاً عن رعاية المكان الذي عُثر فيه على المركبات وقطع غيار السيارات.

ووفقا للمعلومات الواردة من سيمانا، سجلت هذه العمليات ما مجموعه 43 مركبة و 169 دراجة نارية تم استردادها في منطقة العاصمة بارانكويلا.

استمر في القراءة: