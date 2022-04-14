مع إقالة مارسيلو ميشيل ليانو، تم فصل ثمانية فنيين في كلاوسورا 2022

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

أعلن مجلس إدارة Chivas Guadalajara أن مارسيلو ميشيل ليانو لن يستمر كخبير استراتيجي للفريق الأول بعد النتائج السيئة. بهذه الطريقة، مع وجود أربعة تواريخ في التقويم ليتم لعبها، هناك ثمانية مدربين تم فصلهم عن المكتب أثناء تطوير Grita México Clausura 2022 من Liga MX.

في صباح يوم الخميس 14 أبريل، أعلن نادي rojiblanco في بيان أن Leaño ترك الاتجاه الفني (من المفترض أنه سيستمر في المؤسسة في الفئات الدنيا). وجاء في البيان الصحفي: «بعد النتائج المؤسفة للفريق في بطولة كلاوسورا 2022، أبلغنا أنه تم اتخاذ التصميم على إنهاء عملية مارسيلو».

وهكذا، للمرة الثامنة في الفصل الدراسي، يعلن النادي رحيل مدربه. كل ذلك لعدم تلبية التوقعات والأهداف. والمشاركون حتى الآن هم: مارسيلو مينديز، وبابلو غيدي، وليوناردو راموس، وبيدرو كايكسينها، وخافيير أغيري، وسانتياغو سولاري، وبينات سان خوسيه، وآخر من انضم إليه، ميشيل لينيو.

Foto de archivo de Santiago Solari durante un entrenamiento con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 27 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza REUTERS

كان الأوروغواي أول من تم إزالته من النادي في Liga MX خلال عام 2022. خسر منصبه في أتلتيكو دي سان لويس فقط في المباراة الثالثة مع ثلاث هزائم متتالية ونقاط صفر. في مكانه جاء البرازيلي أندريه جاردين، الذي حصل على الفريق في المركز الثامن في الجدول برصيد 17 نقطة.

بعد عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط، كان Necaxa الفريق الثاني لتغيير الفنيين. تم طرد الأرجنتيني بابلو غيدي من فريق الهيدروكاليدو بعد أن خسر ثلاثة أهداف أمام واحد أمام باتشوكا في يوم المباراة الرابعة (كانت نتيجته ثلاث هزائم وفوز واحد). خايمي لوزانو هو المدرب الحالي.

في نفس اليوم، توقفت Queretaro White Roosters أيضًا عن مديرها الفني. مع تعادلين وهزيمتين، تم طرد الأوروغواي ليوناردو راموس. هيرنان كريستانت مسؤول حاليًا عن هذا المنصب.

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

قبل اليوم السابع من كلاوسورا 2022، تمت إزالة البرتغاليين من مقعد سانتوس لاغونا. كانت الخطوة السيئة في البطولة المحلية، إلى جانب الإقصاء في دوري أبطال الكونكاكاف هي الأسباب. المكسيكي إدواردو فنتانيس هو المدرب الحالي للمحاربين.

تم القضاء عليه قبل الأوان في كأس العالم للأندية FIFA والخسارة أمام بويبلا وأتلتيكو دي سان لويس في الدوري (التاريخ السادس والسابع) كلف فاسكو أغيري مكانه. في بديله جاء فيكتور مانويل فوسيتيش، وهو مدرب له تاريخ عظيم في النادي.

ربما كانت معظم الحالات الإعلامية حتى الآن في البطولة. وضع الأرجنتيني سانتياغو سولاري أغيلاس ديل أميريكا في أسفل الترتيب في حدث كلفه لإزالته من المؤسسة بعد التعادل للحصول على نتيجة ضد كويريتارو في المباراة الثامنة. تم تعيين فرناندو أورتيس كمدرب مؤقت، ولكن منذ ذلك الحين ظل في منصبه.

Javier Aguirre se convirtió en entrenador del Mallorca en España luego de ser despedido de Monterrey. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

في نفس اليوم الذي تم فيه طرد Indiecito Solari، فعل مجلس Mazatlan الشيء نفسه مع Beñat San José. كانت خمس هزائم وتعادل واحد وفوزين هي أسباب انفصالهما. من يشغل مقاعد البدلاء حاليًا هو غابرييل كاباليرو.

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