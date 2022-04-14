من هو المعلم فينوس، المدرب السابق لفاليدوريس دي إزتاكالكو الذي يريد قيادة شيفاس؟

أرسل إميغديو فينوستيانو أولفيرا، الذي ارتفع إلى الشهرة كمدرب للفريق المعروف باسم «لوس فاليدوريس دي إزتاكالكو»، رسالة إلى كريستيان مارتينولي بعد إقالة مارسيلو ميشيل لينيو من شيفاس (فيديو: تويتر/ @martinolimx)

بعد قيادة 22 مباراة على رأس Chivas، تمت إزالة مارسيلو ميشيل ليانو من القيادة الفنية للقطيع. على الرغم من أن اسم Matías Almeyda هو واحد من أكثر الأسماء التي ذكرها المعجبون وبعض الخبراء، إلا أن كريستيان مارتينولي سخر من الموقف واقترح شخصية بقيت بعيدة عن دائرة الضوء لأكثر من عقد من الزمان. في ملفه الشخصي على تويتر، تقدم بطلب إلى إميغديو فينوستيانو أولفيرا، البروفيسور فينوس.

«هناك لديهم»، كانت الكلمات التي رافق بها مؤرخ Azteca Deportes الفيديو الذي أصبح مدرب Iztacalco FC، وهو فريق معروف باسم لوس فاليدوريس دي إزتاكالكو الذي لعب في القسم الاحترافي الثالث لكرة القدم المكسيكية.

برز Emigdio Venustiano Olvera في عام 2007 عندما اقترح باراك فيفر، وهو عضو في فريق Azteca Deportes بقيادة أندريه مارين، بعد أسوأ فريق من 293 عضوًا في الفرقة الثالثة المكسيكية في برنامج Los Protagonistas. من يوم المباراة 3 من بطولة أبيرتورا 2007، سرق Iztacalco FC شاشات التلفزيون المفتوح للإعلان عن تقدمه داخل المجموعة 6 من المسابقة.

عمل بروف فينوس كمدرب لنادي إزتاكالكو الذي قام، بناء على طلب أزتيكا ديبورتيس، بتغيير اسمه على الكاميرا إلى فاليدوريس دي إزتاكالكو. تحت توجيهه، يومًا بعد يوم، حاول أن يأمر بأداء الفريق المكون من باكيتا، يوشي، كوشيلو، بيريز، رولو، سالسيدو، إل موريس، إدسون، ألدو، جيمي، RBD و Memo، الشخصيات التي تمتعت بالشهرة على مدار الاجتماعات.

أولفيرا هو في الأصل من مكسيكو سيتي، ولكن أتيحت له الفرصة لتبرز كلاعب محترف على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينته الأم. استقبله نادي لاغونا لكرة القدم، في توريون، عندما كان عمره 19 عامًا فقط، في عام 1974، بعد أن لعب لنادي Mastines of Naucalpan، وهو فريق عمل بعد ذلك كشركة تابعة للدوري الأول بوماس.

وفقًا لـ Profe Venus نفسه، كان موقعه المفضل هو وضع العجلة المتطرفة أو اليمنى بفضل حقيقة أنه يتمتع بصفات مثل السرعة والمهارة وgambeta عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الكرة. كان وجوده في فريق Ola Verde يؤتي ثماره لتحقيق حلمه في الظهور لأول مرة في كرة القدم الاحترافية، حيث فعل ذلك في بطولة كأس 1975 ضد زاكاتيبيك، تحت إشراف كارلوس إل شارو لارا.

فشل وقته في الدرجة الأولى في إطالة أمد. لموسم 1975-76، مع وصول خوسيه أنطونيو روكا، تم ترك إميجيديو فينوستيانو أولفيرا خارج الفريق. على الرغم من خيبة أمله، إلا أنه لم يفترق أبدًا مع كرة القدم وعمل كمدرب في فئات ثانوية. عندما تمكن Iztacalco FC من اللعب في دوري الدرجة الثالثة، تولى بروف فينوس زمام الفريق، على الرغم من أنه لم يتمكن من الفوز إلا بمباراة واحدة في Apertura 2007.

وفقًا لمقابلة قدمها إميغديو فينوستيانو أولفيرا لقناة Iztacalco Valedores على YouTube، حتى عام 2019 عمل كمدرب لفريق Tigres Xochimilco وكان ينوي العودة إلى القسم الثالث مع تلك المؤسسة. بعد ثلاث سنوات، عاد إلى أعين الجمهور مستفيدا من وضع شيفاس من نادي غوادالاخارا الرياضي.

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