يعلن whatsapp عن ميزات جديدة للرسائل الصوتية

يواصل whatsapp تحسين استخدام الرسائل الصوتية في خدمة المراسلة الخاصة به وأعلن عن أربع ميزات جديدة.

وفقًا لشركة Meta التابعة لتكتل الولايات المتحدة، تتضمن هذه الخيارات خيار الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة أخرى قبل إرسالها. الجديد أيضًا هو عرض الرسالة كرسم تخطيطي لشكل موجة مع تغييرات في المستوى. هذا يجعل من السهل على المستخدم البحث عن أجزاء معينة من الرسالة.

وتهدف وظيفتين أخريين مقبلين إلى تيسير إدارة الرسائل الصوتية الطويلة الأجل. أحدها هو التشغيل السريع للرسائل المعاد توجيهها، والتي يمكن الاستماع إليها بسرعات 1.5x أو 2x.

بالإضافة إلى ذلك، إذا توقفت عن الاستماع إلى رسالة، فسيسمح لك whatsapp باستئناف التشغيل من آخر موضع تم الاستماع إليه دون الحاجة إلى العودة إلى بداية التسجيل.

لم يحدد whatsapp متى ستكون هذه الميزات متاحة على أجهزة iPhone أو Android. وفقًا للشركة، سيتم إدخال الميزات «في الأسابيع المقبلة».

dpa