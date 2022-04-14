ما هي غرامات إهدار المياه في CDMX خلال عيد الفصح

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

دعت حكومة مكسيكو سيتي ونظام مياه مكسيكو سيتي (Sacmex) السكان إلى عدم إهدار المياه خلال عيد الفصح، وخاصة المجد السبت وتجنب الغرامات لهذا الشيء بالذات.

وفقا للكنيسة الكاثوليكية، من المعتاد رمي الماء في ابتهاج للاحتفال بقيامة المسيح وتطهير الخطايا في اليوم السابق لعيد الفصح، لذلك يتم إهدار كميات كبيرة من الماء كل عام، وهذا هو السبب في أن حكومة مكسيكو سيتي والولايات المختلفة قد حظرت هذا بالإضافة إلى فرض غرامات لأولئك الذين يفعلون ذلك.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

ووفقاً لقانون الحق في الحصول على المياه والتخلص منها وتصرفها وتصحيحها، وقانون الثقافة المدنية في مكسيكو سيتي في الجزء الثامن من المادة 29 منه: «مياه الصرف الصحي أو منع استخدامها من قبل أولئك الذين يجب أن تتاح لهم إمكانية الوصول إليها في الأنابيب أو الصهاريج أو صهاريج التخزين، وكذلك إساءة استخدام صنابير المياه العامة، و يعيقها أو يمنع استخدامها», يمكن معاقبة أولئك الذين يقومون بهذه الأعمال.

يتم فرض عقوبات مثل الغرامات التي تتراوح من 1,58 بيزو إلى 3848 بيزو. بالإضافة إلى حقيقة أن المؤسسات ادعت أن أولئك الذين يهدرون المياه يمكن القبض عليهم لمدة 13 إلى 24 ساعة أو تكليفهم بالعمل المجتمعي لمدة 6 إلى 12 ساعة.

تمت مشاركة توصيات العناية بالمياه من خلال الشبكات الاجتماعية لنظام مياه مكسيكو سيتي، مثل: أخذ حمامات قصيرة، وعدم استخدام الخرطوم لغسل السيارة أو الأرصفة، وسقي النباتات ليلاً لاستخدام أفضل ومرة واحدة فقط في الأسبوع، وإعادة استخدام الماء والصابون.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

تنظيف الأرضيات والجدران والزجاج مع دلاء، واحد للتنظيف والآخر للشطف، وكذلك عدم إساءة استخدام منتجات التنظيف؛ اغسل الخضار في وعاء من الماء، وفركها بأصابعك أو فرشاة وتطهيرها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام الماء للمرحاض ولسقي النباتات.

وبالمثل، طلبت المؤسسة من السكان الذين يذهبون في إجازة ألا ينسوا إغلاق مفاتيحهم بإحكام والتحقق من عدم وجود تسريبات، وإذا كان الأمر كذلك، فقد دعت الناس إلى الإبلاغ عنها.

وعلقت المديرية التنفيذية للعدالة المدنية في تغريدة: «استمتع بيوم السبت المجد مع عائلتك من خلال العناية بالمياه. يُعاقب على إهدار ذلك لمدة 6 إلى 12 ساعة من العمل المجتمعي».

من ناحية أخرى، نشر مجلس مدينة مكسيكو على تويتر: «تم تعديل التقليد الشعبي المتمثل في البلل يوم السبت في المجد مع الحاجة إلى العناية بالمياه. اليوم نحن أكثر مسؤولية». كما ذكر الجمهور بالعقوبات.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

الهواتف للإبلاغ عن التسريبات أو الإبلاغ عن نفايات المياه هي: 55-5654-3210 و 55-5658-1111. يمكنك أيضًا طلب الدعم من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Twitter: @SacmexCDMX.

أخيرًا، أبلغ Sacmex عن تعليق الأنشطة في مجالات خدمات المواطنين يوم الخميس 14 أبريل والجمعة 15 أبريل.

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