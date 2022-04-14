ما هي غرامات إهدار المياه في CDMX خلال عيد الفصح

دعت حكومة مكسيكو سيتي ونظام مياه مكسيكو سيتي (Sacmex) السكان إلى عدم إهدار المياه خلال عيد الفصح، وخاصة المجد السبت وتجنب الغرامات لهذا الشيء بالذات.
وفقا للكنيسة الكاثوليكية، من المعتاد رمي الماء في ابتهاج للاحتفال بقيامة المسيح وتطهير الخطايا في اليوم السابق لعيد الفصح، لذلك يتم إهدار كميات كبيرة من الماء كل عام، وهذا هو السبب في أن حكومة مكسيكو سيتي والولايات المختلفة قد حظرت هذا بالإضافة إلى فرض غرامات لأولئك الذين يفعلون ذلك.
ووفقاً لقانون الحق في الحصول على المياه والتخلص منها وتصرفها وتصحيحها، وقانون الثقافة المدنية في مكسيكو سيتي في الجزء الثامن من المادة 29 منه: «مياه الصرف الصحي أو منع استخدامها من قبل أولئك الذين يجب أن تتاح لهم إمكانية الوصول إليها في الأنابيب أو الصهاريج أو صهاريج التخزين، وكذلك إساءة استخدام صنابير المياه العامة، و يعيقها أو يمنع استخدامها», يمكن معاقبة أولئك الذين يقومون بهذه الأعمال.
يتم فرض عقوبات مثل الغرامات التي تتراوح من 1,58 بيزو إلى 3848 بيزو. بالإضافة إلى حقيقة أن المؤسسات ادعت أن أولئك الذين يهدرون المياه يمكن القبض عليهم لمدة 13 إلى 24 ساعة أو تكليفهم بالعمل المجتمعي لمدة 6 إلى 12 ساعة.
تمت مشاركة توصيات العناية بالمياه من خلال الشبكات الاجتماعية لنظام مياه مكسيكو سيتي، مثل: أخذ حمامات قصيرة، وعدم استخدام الخرطوم لغسل السيارة أو الأرصفة، وسقي النباتات ليلاً لاستخدام أفضل ومرة واحدة فقط في الأسبوع، وإعادة استخدام الماء والصابون.
تنظيف الأرضيات والجدران والزجاج مع دلاء، واحد للتنظيف والآخر للشطف، وكذلك عدم إساءة استخدام منتجات التنظيف؛ اغسل الخضار في وعاء من الماء، وفركها بأصابعك أو فرشاة وتطهيرها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام الماء للمرحاض ولسقي النباتات.
وبالمثل، طلبت المؤسسة من السكان الذين يذهبون في إجازة ألا ينسوا إغلاق مفاتيحهم بإحكام والتحقق من عدم وجود تسريبات، وإذا كان الأمر كذلك، فقد دعت الناس إلى الإبلاغ عنها.
وعلقت المديرية التنفيذية للعدالة المدنية في تغريدة: «استمتع بيوم السبت المجد مع عائلتك من خلال العناية بالمياه. يُعاقب على إهدار ذلك لمدة 6 إلى 12 ساعة من العمل المجتمعي».
من ناحية أخرى، نشر مجلس مدينة مكسيكو على تويتر: «تم تعديل التقليد الشعبي المتمثل في البلل يوم السبت في المجد مع الحاجة إلى العناية بالمياه. اليوم نحن أكثر مسؤولية». كما ذكر الجمهور بالعقوبات.
الهواتف للإبلاغ عن التسريبات أو الإبلاغ عن نفايات المياه هي: 55-5654-3210 و 55-5658-1111. يمكنك أيضًا طلب الدعم من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Twitter: @SacmexCDMX.
أخيرًا، أبلغ Sacmex عن تعليق الأنشطة في مجالات خدمات المواطنين يوم الخميس 14 أبريل والجمعة 15 أبريل.
استمر في القراءة: