حكم المهاجم الكولومبي لويس سينيستيرا على المسلسل ضد سلافيا براغ 4-6 ووضع فينورد في الدور قبل النهائي من دوري المؤتمرات الأوروبي لكرة القدم 2021/22/ (ESPN)

بعد ظهر يوم الخميس 14 أبريل، أصبح لويس سينيستيرا أول كولومبي يتأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أوروبا للمؤتمرات، مسابقة الأندية الجديدة للقارة القديمة.

في نسختهم الأولى، هزم فينورد الهولندي سلافيا براغ من جمهورية التشيك 1-3 وبالنتيجة الإجمالية 4-6، تقدموا من الدور ربع النهائي لدخول أفضل أربعة من المسابقة: إلى جانب ليستر سيتي، AS روما ومنافسهم التالي: أولمبيك مرسيليا.

عرف نادي Sinisterra كيفية فرض شروط في المحطة الأولى بأداء رائع من قبل Caucano، الذي بدأ 14 أبريل مرة أخرى في مخطط 4-3-3 الذي اقترحه المدرب آرني سلوت.

كان ضعف لاعب الوسط النيجيري سيريل ديسرز كافياً للفوز بالمسلسل في ملعب سينوبو في براغ. الأهداف التي تم تحويلها في الدقيقة الثانية والدقيقة 59 غادرت نادي Eredivisie خطوة واحدة إلى الأمام في لوائح 90، على الرغم من خطأ غير عادي في البداية التي ارتكبوها في الدقيقة 14 مع الهدف الذي أعطوه عمليا الإيفواري إبراهيم تراوري ل1-1 جزئي.

يبدو أن Sinisterra يحكم على المسلسل لصالح Feyenoord في الدقيقة 78 من اللعبة. كالعادة، تمكن مهاجم مرة واحدة كالداس السابق من الاستقرار على قطري عن طريق لاذع في الفراغ وبعد تلقي تمريرة من زميله جوريت هندريك، أنهى مع الحق في المركز الأمامي لحارس المرمى أليش ماندوس هدف النهائي 1-3 في العاصمة التشيكية.

احتفل الجناح الأيسر للمنتخب الكولومبي البالغ من العمر 22 عامًا بهدفه الخامس لهذا الموسم في دوري المؤتمرات الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يحل محله بريان لينسون في الدقيقة 82:

حكم المهاجم الكولومبي لويس سينيستيرا على المسلسل ضد سلافيا براغ 4-6 ووضع فينورد في الدور قبل النهائي من دوري المؤتمرات الأوروبي لكرة القدم 2021/22/ (ESPN)

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