فيديو: إيبا كولومبيا غنت صرخة جريح واعترفت بأنها مغرمة بشريكها الجديد

لأتباع دانيدي باريرا روخاس، المعروف باسم Epa Colombia، تقدمت علاقتهما الجديدة بسرعة كبيرة لدرجة أنه ذكر في بعض الأحيان نية تكوين أسرة وحتى الزواج من المرأة التي تسرق الآن كل انتباهه. ومع ذلك، فقد كانت أيضًا في نظر النقاد حيث اتهمتها صديقتها المقربة، باربي، بإهمال أعمالها في تصفيف الشعر وإنتاج الكيراتين لأنها كانت مسافرة.

«ما هذا؟ ، تدعم والدة وابن ذلك الآخر»، كتبت باربي في دردشة whatsapp، التي ترد عليها صديقة إيبا السابقة، لاعب كرة القدم ديانا سيليس: «حسنًا، بالطبع، إذا لم يسمح لها بالعمل بعد الآن ويقضونها في السفر. ندى باربي، يؤلمني أن أرى كل ذلك بسبب ما زلت أشعر به وما يفعلونه به (وكالة حماية البيئة كولومبيا)».

بالإضافة إلى ذلك، أشار آخر من زملائها إلى أن سيدة الأعمال تعاني من مشاكل عقلية.

«يجب أن يكون لدى المرء عقل غير مستقر للغاية للاعتقاد بأن الجميع يريد سرقة واحدة. وسأقدم لك بعض النصائح: اذهب إلى طبيب نفساني لأن الهلوسة التي لديك خطيرة للغاية بالفعل, قال يامبييه أورتيجا, الذي ادعى أيضًا أنه تمت مراقبته من قبل مرافقين.

على الرغم من انتقاد الأقرب إليها حول حالتها العقلية والانهيار العاطفي المحتمل في صحبة شريكها الجديد، كارول سامانثا، إهمال أعمالها، ظهرت سيدة الأعمال في 13 أبريل من خلال «InstaStories» مدعية أنها مغرمة جدًا بالشابة.

«تعال يا صديقي، لطيف جدًا للزواج، الحب جميل جدًا وأشعر حقًا بالحب... من أجل الشيء الصغير، بالنسبة لك شيئًا صغيرًا، أحبك شيئًا صغيرًا»، بينما غنيت أغنية «وصلت إلى» لأدريانا لوسيا.

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فيما يلي المحتوى الكامل لـ Epa Colombia :

غنت سيدة الأعمال أغنية لأدريانا لوسيا وغنتها بصرخة جريح.

سرعان ما ظهرت ردود الفعل على نشر Daneidy Barrera Rojas حيث كانت بوابات الترفيه مثل «Rechismes» مسؤولة عن نشر المحتوى الذي أعربت فيه سيدة الأعمال عن كل حبها لكارول سامانثا. مع أكثر من 91,000 مشاهدة تتجاوز 2,400 إعجاب من قبل مستخدمي الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أكثر من 300 تعليق إلى أنهم يعارضون هذه العلاقة الجديدة لرجل الأعمال والبعض الآخر يأمل فقط في أن تشعر أخيرًا برأس.

«والتفكير في أنها في حالة حب وحدها»؛ «أعطي تلك العلاقة 6 أشهر على الأكثر»؛ «أعتقد أن وكالة حماية البيئة لا يمكن أن تكون وحدها، فهي تعتمد عاطفيا»؛ «إنه أمر لا يصدق كيف تقع في الحب بسرعة»؛ «أعتقد أن اليوم الذي ترى فيه وكالة حماية البيئة كولومبيا ديانا مع شخص آخر تموت»؛ «هذا هو واحد من شأنه أن يفلسها والشيء الجيد هو أن الآخر لن يكون هناك لمساعدته على الظهور»، من بين أمور أخرى.

ظهرت الشائعات الأولى عن علاقة بين Epa Colombia و Karol Samantha على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير 18 عندما بعد فترة وجيزة من انتهاء علاقته مع ديانا سيليس, أكد من خلال شبكاته الاجتماعية أنه شعر «بشيء مجنون».

وأضاف: «لا أحب أن أختبئ، لأنه بين السماء والأرض لا شيء مخفي. على محمل الجد، لم أفكر أبدًا في الشعور بما أشعر به، إنه جنون. أشعر أنني أستحق أن أكون سعيدًا، بعد أشياء كثيرة في حياتي أستحق أن أعطي نفسي فرصة».

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