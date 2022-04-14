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الخميس 14 أبريل 2022
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سيكون هذا أعقاب فريدي رينكون: سيتلقى تحية في بوينافينتورا وفي باسكوال غيريرو

سيغادر جسد أسطورة كرة القدم الكولومبية في الساعات القليلة القادمة إلى مسقط رأسه، في قسم فالي ديل كاوكا

Newsroom Infobae

14 أبريل 2022

بعد تأكيد وفاة فريدي رينكون، في ليلة الأربعاء 13 أبريل، عالم كرة القدم في حالة حداد. أعربت شخصيات رياضية متعددة، من أقرانها إلى المؤسسات في جميع أنحاء العالم، عن أسفها لرحيله في سن 55.

مع مرور الساعات، أصبحت التفاصيل الجديدة لكيفية تنفيذ أحداث الجنازة معروفة. غادر جسد المعبود الوطني لكرة القدم في الساعات الأخيرة من ميديسينا القانونية، في كالي، في الطريق إلى موطنه بوينافينتورا.

وفي وقت لاحق، سيتم طرده على ملعب باسكوال غيريرو في غرفة محترقة، كما أكد هذا الخميس عمدة كالي، خورخي إيفان أوسبينا.

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